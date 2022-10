Cum arată soacra Andreei Esca. Este o franțuzoaică superbă. Imagine rară

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România. Deși este obișnuită cu lumina reflectoarelor, iar fiica ei Alexia este o vedetă pe Instagram, puține persoane știu cum arată socrii celebrei prezentatoare a știrilor de la PRO TV.

Andreea Esca se declară o femeie împlinită, din toate punctele de vedere. Celebra știristă de la PRO TV are o carieră impresionantă de mai bine de 30 de ani în televiziune, iar în viața personală se bucură de o familie fericită și unită.

Pe lângă soțul și cei doi copii ai săi, Andreea Esca este foarte atașată de părinții ei, cei pe care-i laudă ori de câte ori are ocazia. Tatăl vedetei, Dumitru Esca, are 83 de ani și se menține foarte bine.

Părintele știristei a fost inginer constructor, este pasionat de drumeții și de înot și are o energie molipsitoare pe care mulți tineri o invidiază. Nu doar părinții Andreei Esca au gene bune, ci și socrii prezentatoarei jurnalului de știri.

Bunicii paterni ai Alexiei Eram au origini armene și franțuzești, iar Andreea Esca este de părere că părinții soțului ei arată precum două staruri de cinema, care se îngrijesc foarte bine.

Socrii Andreei Esca locuiesc la Paris, acolo unde se bucură de viață, odată ajunși la vârsta a treia. Reamintim că în luna martie, când Alexandre Eram a împlinit 52 de ani, familia s-a reunit în capitala franceză, iar cu acest prilej Andreea Esca i-a prezentat, pe Instagram, pe socrii ei.

Socrul Andreei Esca este armean, un bărbat înalt și impunător, cu un zâmbet cald și prietenos. Mama lui Alexandre Eram este o franțuzoaică delicată, cu părul blond și ochii deschiși la culoare și pătrunzători, pe care i-a moștenit nepoata ei, Alexia.

Deși are o carieră impresionantă în domeniul televiziunii, puțini sunt cei care știu ce studii are, de fapt, Andreea Esca.

După graduarea liceului, știrsta de la PRO TV a vrut să intre la Academia de Studii Economice din Capitală, dar a picat examenul la Finanțe-Bănci. Pasiunea pentru jurnalism a descoperit-o apoi.

„Am dat la ASE. Economie, politică știam bine. Problema este că, după ce am învățat discursurile lui Ceaușescu și ce te mai puneau să înveți, Ceaușescu a murit. Am dat după aceea, în ’90, la Finanțe-Bănci și nu am luat, așa că am plecat în vacanță, că era vară.

Tata a înnebunit de nervi, cum să plec dacă nu am intrat la facultate?! Așa că m-a chemat acasă și mi-a zis: vezi că s-a înființat prima facultate particulară în România, se cheamă Athenaeum, tu ai să te duci acolo și ai să dai la drept.

Când am ajuns acolo, alături era Facultatea de Jurnalism. Și nu știu să spun de ce, la asta m-am înscris. Și nu știu să spun nici de ce am ales secția de televiziune…”, a declarat Andreea Esca, într-un interviu oferit pentru Revista Tango, în urmă cu mai mult timp.