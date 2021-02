Cum arăta Simona Halep în copilărie și în adolescență. Zeci de imagini de colecție, doar aici

Simona Halep este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume. Născută pe 27 septembrie 1991 în Constanța, într-o familie de aromâni, a copilărit într-o casă modestă din Piața Chiliei. Părinții ei, Stere și Stania au cumpărat casa în anul 1990. Atunci când era în vacanță, Simona își petrecea vacanțele la bunicii săi din partea tatălui, în județul Tulcea. Pe bunica Simonei o chema tot Simona, păstrând tradiția aromânilor de a pune copiilor numele prinților. Bunica ei își amintea cum o chema pe Simona la masă, dar ea era prea ocupată să se joace cu verii ei mai mari.

Simona a început studiul în Constanța, la Școala Gimnazială Nr. 30. În intrarea școlii se poate regăsi un panou cu elevii ce au avut cele mai bune rezultate, indiferent de disciplină. Acolo, la loc de cinste, putem găsi o poză și cu Simona Halep. Directorul școlii, Aneta Dragnea, a declarat că „Este mândria noastră”. Aneta Dragnea i-a fost și profesor de religie și de educație civică.

Mariana Chirilă a fost învățătoare Simonei. Își aduce aminte cu drag dar și cu puțină nostalgie de clipele petrecute în cei 4 ani de școală.

Simona Halep a început să joace tenis de mică. Ion Stan, profesor de sport la Liceul Economic a observat că are potențial. Ion Stan își amintea că Simona avea o rachetă mai mare decât ea. Antrenamentele Simonei reprezentau o joacă pentru ea. Rudele ei spuneau că erau zile când făcea și câte două antrenamente. Simona mărturisește că a avut o copilărie atipică.

”De la 4 ani și jumătate am început tenisul în joacă. De două ori pe săptămână, prima dată, și după aia zilnic, de la vârsta de 6 ani. De la 6 ani am câștigat la Constanța premiul 3. Am avut o copilărie pe terenul de tenis. N-am avut păpuși, n-am avut altceva.

Jucam fotbal, jucam tenis, făceam fileu din ață, am găurit asfaltul și am băgat doi stâlpi și jucam tenis. Și în casă la fel, am făcut un mini-teren de tenis și jucam cu fratele meu”.