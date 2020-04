Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Mihai Gâdea de la Antena 3. Sunt împreună de 17 ani, dar apare rar în public

Mulți se întreabă cum arată și cu ce se ocupă soția lui Mihai Gâdea de la Antena 3! Dacă jurnaistul nu mai are nevoie de nicio prezentare, deoarece este cunoscut în toată țara, soția sa este o prezență foarte discretă, iar cei doi parteneri de viață se afișează împreună foarte rar, la diferite evenimente.

Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Mihai Gâdea de la Antena 3

Mihai Gâdea este unul din cei mai vechi jurnaliști de la Antena 3, post de televiziune la care moderează emisiunea „Sinteza Zilei”, unde dezbate cele mai recente evenimente. Dacă în fața camerelor de filmare este un tip foarte deschis, în legătură cu viața sa privată este destul de rezervat. Așa se face că puțini sunt cei care știu cum arată soția lui Mihai Gâdea.

Pe soția lui Mihai Gâdea o cheamă Agatha Kuri, are 39 de ani și împarte bune și rele cu celebrul jurnalist de mai bine de 17 ani, scrie impact.ro.

Fiica lui Mihai Gâdea cochetează cu muzica

Despre partenera de viață a jurnalistului se știe că s-a născut pe 19 august 1981, în Timișoara. Este fiica unui pastor adventist și a absolvit Universitatea de Vest din Timișoara, în anul 2004. Mariajul cu Mihai Gâdea a avut loc în urmă cu mai bine de 15 ani.

Sotia lui Gadea este de profesie sociolog, arată foarte bine și este o fire atletică. Participă chiar și la competiții de triathlon, un sport extrem de dificil, care este compus din mai multe trei discipline: înot, bicicleta și alergare. Cei doi au împreună o fetiță, Karina Maisha, în vârstă de 15 ani, cu care Mihai Gâdea se fotografiază destul de des.

Karina Maisha are suflet de artist. Este pasionată de muzică și fotografie și are chiar câteva melodii urcate pe platforma YouTube. Unul dintre cover-urile făcute de fiica lui Mihai Gâdea are deja peste 263 de mii de vizualizări