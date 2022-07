Cum arată și cu ce se ocupă, la 19 ani, gemenii Mihaelei și ai lui Cristi Borcea. Imagini de colecție

Deși mariajul dintre Mihaela și Cristi Borcea nu a rezistat, amândoi sunt părinți foarte mândri. Au trei copii împreună: Patrick, în vârstă de 24 de ani, și gemenii Mihai Angelo și Antonia Melissa, în vârstă de 19 ani. Au investit tot ce au avut în copiii lor. Și se pare că nu ratează absolut nicio ocazie pentru a le face viața cât mai ușoară posibil. Recent, fosta soție a lui Cristi Borcea a dezvăluit cu ce se ocupă, la 19 ani, gemenii și ce planuri au pentru viitor.

Cu ce se ocupă gemenii lui Cristi Borcea

Mihaela și Cristi Borcea au divorțat în anul 2011. Însă în ciuda neînțelegerilor, cei doi nu și-au uitat niciodată copiii și s-au dedicat în totalitate lor. Încurajându-i să își urmeze pasiunile, tinerii gemeni, în vârstă de 19 ani, au urmat, după liceu, studii superioare. Potrivit celor mai recente declarații, se pare că cei doi gemeni vor activa în afacerile de familie.

„Melissa este pasionată de arhitectură design și urmează o facultate de profil. Coco, bineînțeles, merge și el pe partea de business”, a dezvăluit fosta parteneră a lui Cristi Borcea, într-un interviu oferit revistei Click!.

Extrem de mândră de copiii săi – de absolut toți, inclusiv de fiul cel mai mare -, Mihaela a mărturisit că vrea să-i vadă pe toți finalizând facultățile pe care le-au ales. Mai apoi, gemenii lui Cristi Borcea vor activa în afacerile de familie, potrivit relatărilor sale.

Amintim că omul de afaceri Cristi Borcea are nouă copii, pe care îi împarte cu patru femei. Deși acestora nu le-a lăsat nimic pe numele lor (sau cel puțin asta a susținut în spațiul public), de copii a avut întotdeauna grijă să nu le lipsească nimic.

Cristi Borcea le-a dat copiilor case și apartamente

Cel mai probabil, acest lucru are legătură cu faptul că fostul acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București (1995-2012) nu ar avea încredere deloc în femei. Nici măcar în cele cu care are copii. Într-un interviu oferit în urmă cu mai mult timp, afaceristul a recunoscut că singura femeie în care are încredere deplină a fost și este mama sa.

Despre mama copiilor gemeni, Mihai Angelo și Antonia Melissa, omul de afaceri a precizat că are o casă. Însă aceasta este trecută, de fapt, pe numele copiilor.