Cum arată și cu ce se ocupă fratele Monicăi Anghel. Cine e Alexandru, de fapt

Monica Anghel și fratele ei mai mic, Alexandru Anghel, au fost prezenți azi în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV. Acesta a povestit când a descoperit pasiunea pentru muzică, dar și ce planuri are în acest sens.

Alexandru Anghel, fratele Monicăi Anghel, a fost pasionat dintotdeauna de arte plastice, pe care le-a și studiat. Petrece majoritatea timpului în atelierul de creație, însă, cu toate acestea, Alexandru Anghel a descoperit și muzica. Nu a știut că poate cânta până la vârsta de 27 de ani, atunci când a participat la o seară de karaoke. De atunci, viața i s-a schimbat, iar în prezent, Alexandru Anghel este și cântăreț profesionist,

”Am descoperit la 27 de ani ca pot sa cânt, cand am mers la karaoke. Pana atunci nu am cantat niciodata, nici nu fredonam piese. Nici macar piesele surorii mele. Atunci, am cantat ”My Way” și toată lumea m-a aplaudat. Mi-a placut senzația. Apoi, am venit acasă si i-am spus surorii mele, i-am cerut să mă asculte. M0am ambitionat si uite că am reusit. Sora mea mi-a zis tarziu ”bravo”. A fost foarte exigentă. Si-a luat inima-n dinti, mi-a iesit pana la urma. Ma gandesc si la Conservator acum. Am patit si să uit textul unei piese la o nunta. Era chiar valsul mirilor”, a spus Alexandru Anghel, fratele Monicăi Anghel, în direct, la ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV.

Alexandru Anghel are trei fetițe, iar pe mezina familiei a botezat-o în anul 2019, botez în care mătușa Monica Anghel s-a implicat total.

Monica Anghel este într-o formă de zile mari și cu toate că a trecut ceva timp de când a dat jos 30 de kilograme, aceasta reușește să se mențină cu succes.

“Am avut perioade în care am mai slăbit, doar că am făcut-o cu regimuri drastice și, evident, nu am reușit să mă mențin… Eu până acum nu-mi dădeam seama că am o problemă reală cu greutatea și mă simțeam ok în pielea mea, însă după ce am început să slăbesc am observat că mă mișc și mă simt din ce în ce mai bine”, afirma aceasta.