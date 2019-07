Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie. FOTO Ce s-a întâmplat cu pielea ei, după marea transformare prin care a trecut

Raluca Bădulescu a avut cândva peste 120 de kilograme. Ceva a făcut-o să dorească o schimbare, așa că s-a pus pe slăbit și poartă acum haine cu măsuri la care nici nu visa înainte. Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie?

Raluca Bădulescu a decis în 2014 să-și schimbe complet viața. Cunoscuta vedetă a slăbit extrem de mult, atât de mult încât unele persoane abia au recunoscut-o. Cu toate că în majoritatea interviurilor afirma că se simte bine în pielea ei și că dacă va simți nevoia, va slăbi. Era vizibil faptul că nu era adepta unei diete sau unui stil de viață sănătos, așa că a preferat să taie răul de la rădăcină și să își micșoreze stomacul.

Raluca Bădulescu a susținut că nu are niciun regret și că ar face operația în cauză. „Le recomand să facă a ceastă intervenţie numai la domnul profesor. Vă spun acest lucru din tot sufletul. Nu am niciun regret! Mi s-a schimbat viaţa, în sensul că pot purta haine frumoase şi în sensul că sunt foarte sănătoasă. Am analizele foarte bune. Înainte aveam ficatul acoperit în proporţie de 30% în grăsime”, a spus vedeta.

” Este o greutate stabilă de doi ani şi jumătate”

Acum, juratul de la Bravo, ai stil, avea 120 de kilograme înainte de operație. Acum, frumoasa blondă se mândrește cu o talie de viespe și cu aproape jumătate din greutatea inițială.