Cum arată persoana în care Doinița Oancea își găsește liniștea, mereu: ”E jumătatea mea”

După o relație de mai bine de cinci ani, Doinița Oancea s-a despărțit de cel despre care credea că-i e suflet pereche.

Ea a spus că amândoi au ales, de comun acord, să meargă pe drumuri separate. De altfel, Doinița Oancea a mărturisit că întotdeauna a avut relații de lungă durată, nefiind adepta aventurilor. Astfel că majoritatea relațiilor s-a terminat cu o strângere de mână, și nu cu scandal.

”Eu tot timpul am fost în relații de lungă durată. 99% dintre situații s-au încheiat cu strângeri de mână, atunci când simți că îți mai trebuie ceva, cel puțin în cazul meu, n-ai de ce să te oprești”, a spus Doinița Oancea.

Doinița Oancea a vorbit și despre despărțirea de iubitul ei, Adrian Călin.

În cini ani jumătate nu ne-am certat, nu ne-am păruit, nu ne-am înșelat. Este exclusă infidelitatea. Cred că la un moment dat, evoluam diferit și eu sunt o fire mai deschisă și el puțin mai închis, este introvertit. Îl vedeam și nu-l mai vedeam și atunci am zis: ”Ce mă așteaptă?”.

„Drumurile noastre s-au separat după cinci ani jumătate. Este nevoie de curaj să ieși dintr-o relație funcțională. Atunci când simți că mai vrei ceva, iar acel ceva nu se întâmplă trebuie să ai niște discuții serioase cu omul de lângă tine. Știu foarte puține persoane despre despărțire. Am lăsat lucrurile să se așeze în capul nostru, să fim siguri că așa este bine. El este un om extraordinar, la care țin foarte mult.

Actrița a spus că cea care i-a fost mereu alături, necondiționat, a fost mama ei. Mama acesteia a avut grijă ca fiica ei să nu sufere. Doinița Oancea a renunțat la fosta relație deoarece nu se simțea fericită. Ea este însă o persoană extrem de selectivă și nu lasă pe oricine să se implice în viața ei. Mai mult, artista a mprturisit că până va avea ea însăși un copil, jumătatea ei va rămâne mama ei, cea care i-a dat viață.

”Ea e jumătatea mea, că am ieșit din burtica ei. Mama este un om care scoate din mine chestiile și bune și mai puțin bune, de mama mi se întâmplă să plâng des. Am avut niște situații.. Eram la Budapesta, la școală și acolo mi s-a declanșat o chestie… m-am gândit la mama și am început să plâng”, a povestit bruneta.