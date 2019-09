Cum arată Patrizia Paglieri, la 5 ani după ce s-a retras de la MasterChef. A fost surprinsă așa, recent

Patrizia Paglieri, fost jurat ”MasterChef”, este o italiancă ce mărturisește că de când a venit în România s-a îndrăgostit de tot ce îi oferă, astfel că aici a dorit să își cosntruiască viața. Cum arată bucătarul-șef, la 5 ani de când a părăsit emisiunea culinară?

Patrizia Paglieri a trecut pragul emisiunii culinare ”MasterChef”, după ce show-ul s-a despărțit de formula de chefi cu care a pornit la drum, formată din Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. În emisiune, italianca a fost cel mai intransigent jurat, ceea ce i-a adus și titulatura de ”scorpie” din partea concurenților.

Accentul ei pronunțat a fermecat fanii emisiunii, dar i-a iritat pe candidații concursului de gătit. Dincolo de asemănarea cu Liza Minnelli, oamenii s-au întrebat cum a ajuns în juriul ”MasterChef”.

„Când au început probele la Masterchef, atunci a fost într-adevăr o problemă. Atunci, şefii mi-au spus că ori merg la meditaţii ca să vorbesc corect, ori ma subtitrează. M-am dus să iau lecţii, dar mai rău m-au încurcat! Am primit mesaje după emisiune în care oamenii mă criticau. Lumea crede că eu fac asta dinadins, că vorbesc atât de greşit după atâţia ani.

Eu am stat mereu în casă cu mama, cu tata, cu Francesco şi nu am vorbit foarte mult limba română şi clienţii sunt jumătate români, dar care înţeleg iataliana şi jumătate străini cu care vorbesc în engleză, şi atunci poate nu m-am prefecţionat cum trebuia. Ca să învâţ o limbă corect ar fi trebuit să fac asta de la început, când am venit în România”, a povestit italianca în platoul emisiunii ”Agenția VIP”.