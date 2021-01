Deşi ea este cunoscută tuturor românilor, puţini sunt cei care ştiu cine sunt şi cum arată părinții Marei Bănică, de fapt. Tatăl ei a împlinit 70 de ani de Revelion.

În vârstă de 45 de ani, vedeta de televiziune se poate considera norocoasă. Are o carieră de ani de zile în showbiz, doi copii minunaţi şi o familie de invidiat. Puţini sunt, însă, cei care ştiu cine sunt şi cum arată părinții Marei Bănică, de fapt. Tatăl ei a împlinit 70 de ani de Revelion, motiv pentru care a decis că este momentul perfect pentru un interviu exclusiv. (Vezi galeria foto)

Mama brunetei, Hareta, a povestit cum jurnalista era o fire rebelă încă din adolescenţă. Deşi pedepsită, aceasta a reuşit să fugă din casă pentru a se întâlni cu prietenii.

“O urmăream ca să-şi facă lecţiile, inclusiv cele de scriere. Şi am învăţat-o inclusiv la limba engleză, dar m-a depăşit, recunosc.

Da, a fost la un moment dat pedepsită, pentru că nu am vrut să o las afară cu colegii şi i-am luat hainele şi am închis-o în cameră. Mi-amintesc, după un sfert de oră, s-a îmbrăcat în blugii mei şi a sărit pe geam. Şi am găsit-o în faţa şcolii, unde se întâlnea cu colegii. Iar de atunci mi-am dat seama că nu trebuie să-i mai dau pedepse dure”, a spus Hareta Bănică, la Acces Direct.