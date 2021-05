Cum arată Ozana Barabancea fără filtre, de fapt. Cine o dă de gol: ”Mi s-a făcut puțin rău”

Ozana Barabancea nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai controversate vedete din showbizul românesc, iar în ultimul timp jurata de la Te Cunosc de Undeva a intrat în centrul atenției din cauza fotografiilor pe care le-a postat în mediul online. Cine o dă de gol.

Ozana Barabancea pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. La 52 de ani, faimoasa mezzo-soprană arată foarte bine și se menține într-o formă de invidiat. Cu toate acestea, pozele pe care vedeta le postează pe conturile sale de Facebook și Instagram au creat vâlvă în rândul urmăritorilor săi. Fanii Ozanei Barabancea au observat că diva își retușează fotografiile.

Unii dintre internauți o felicită pentru felul în care arată, în timp ce alții critică aparițiile sale din mediul virtual, spunând că diferența dintre realitate și mediul online este destul de mare.

Recent, Ozana Barabancea a fost prezentă la un liceu din Târgoviște la un festival de muzică, prilej cu care elevii s-au fotografiat alături de faimoasa artistă. Controversa a apărut atunci când una dintre elevele instituției școlare a postat o fotografie cu jurata de Te Cunosc de Undeva pe contul ei de Facebook, imagine peste care nu a aplicat niciun fel de filtru.

„Mi s-a făcut puțin rău când am văzut-o în amfiteatrul liceului”, a scris eleva despre Ozana Barabancea, pe contul ei de Facebook.

Chiar dacă vedeta a mai fost acuzată, și în alte ocazii, de faptul că își editează pozele, Ozana Barabancea nu a discutat niciodată acest subiect.

Toată lumea știe că Ozana Barabancea are o relație specială cu divinitatea. Jurata de la Te Cunosc de Undeva și-a adus aminte de momentele din copilărie și cum bunica ei este cea care i-a insuflat dragostea față de credință și Dumnezeu:

„Am fost educată de mică, m-am născut vizavi de o biserică, mergeam la biserică, bunica mea m-a învățat să fac semnul crucii și am trăit șapte ani vizavi de biserică. Viața m-a îndepărtat, m-a dus pe alte căi, în fine, tentațiile tinereții…

La un moment dat, acum 8-9 ani, într-o dimineață de mai, am avut, așa, ca o revelație. Mi s-a luminat un perete complet zidit, fără fereastră. Am văzut cum din partea stângă vin raze.

Parcă o voce mi-a spus: . Nu pot să vă spun exact ce am auzit, dar ideea era că de acum înainte drumul duce către biserică. Nu m-a speriat. Nici măcar nu m-a liniștit, m-a surprins și m-a bucurat.

Am stat de vorbă cu mine. Era o nouă stare de spirit. Nu am făcut nimic decât să mă așez. A fost un șoc. Nu am vorbit cu nimeni. A fost un șoc să vezi o lumină dintr-un perete complet zidit, zici că e SF. Nimic nu e întâmplător, totul e programat”, a declarat Ozana Barabancea la Antena Stars.