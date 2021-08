Ce au pățit ‘Nelu Curcă’ și ‘Domnul Rață’, chiar dacă au luat calea Bisericii: ‘După 18 ani tot așa sunt strigat’ (exclusiv)

Ovidiu Cuncea, alias ‘Domnul Rață’, și Mihai Coadă, aka ‘Nelu Curcă’, au făcut furori în televiziune, pe vremea când încă nu știau ce le rezervă destinul. La bază actori, cei doi au amuzat publicul cu rolurile lor consacrate. În prezent, deși au luat calea Bisericii, niciunul nu scapă de trecut. Ce au pățit ‘Nelu Curcă’ și ‘Domnul Rață’.

Ovidiu Cuncea, în vârstă de 54 de ani, fostul asistent al lui Dan Negru, la show-ul ”Ciao, Darwin!” (Antena 1), și Mihai Coadă, în vârstă de 69 de ani, alias Nelu Curcă, din serialul ”La bloc” (PRO TV), au lăsat faima pentru a-l urma pe Hristos. Deși credeau că lumea nu-și va aminti de ei, iată că, din cauza rolurilor interpretate pe micul ecran, nu mai reușesc să scape de poreclele ”rață” și ”curcă”. ”Și la slujbă, în biserică, lumea mă întreabă unde e rața pe care o țineam în brațe la Antena 1”, le-a dezvăluit Ovidiu Cuncea apropiaților.

Ovidiu Cuncea a cunoscut faima în televiziune odată cu emisiunea ”Ciao, Darwin!”, de la Antena 1, moderată de Dan Negru. Potrivit scenariului, Ovidiu ținea o rață în brațe pe tot parcursul show-ului. Actorul se plânge acum că nu mai poate scăpa de rolul interpretat acum 18 ani.

Ovidiu Cuncea a fost mereu atras de Dumnezeu și biserică. A făcut Seminarul Teologic, a intrat la Actorie, însă inima lui era tot la cele sfinte. Acum, acesta se împarte între teatru și biserică, fiind hirotonit diacon în Grecia.

”Momentul în care am realizat că aceasta este adevărata mea vocaţie a fost la mormântul Părintelui Arsenie Boca, la Prislop. În urmă cu câţiva ani, însă, m-am aşezat în genunchi dinaintea crucii sale, şi i-am spus: „Părinte, am şi eu o rugăminte: aş vrea să fiu preot al lui Dumnezeu”. Şi am început să plâng, şi îmi curgeau lacrimile în asemenea hal, încât m-am ascuns de colegii mei actori, ca să nu creadă că cine ştie ce păcat am, cine ştie ce suferinţă… Este acolo un fag mare, pe care l-am îmbrăţişat şi am plâns, am plâns, am plâns, până n-am mai avut lacrimi. Atunci am simţit ca o mângâiere, aşa, că voi fi hirotonit”, dezvăluia Ovidiu Cuncea.