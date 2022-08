Cum arăta Oana Zăvoranu înainte să ajungă celebră. Nici nu zici că e ea, schimbare majoră. Foto

Au trecut două decenii de când Oana Zăvoranu și-a făcut debutul în televiziune, cucerind sufletele a milioane de români cu aparițiile sale în telenovele și seriale. A fost considerată antagonista preferată a României, datorită rolurilor sale din Numai Iubirea, Păcatele Evei și Sacrificiul, iar astăzi este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cum arăta bruneta la începutul carierei sale.

Oana Zăvoranu nu mai are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai celebre vedete de la noi din țară. Controversata actriță și-a făcut o carieră de renume în televiziune, după ce a devenit personajul negativ favorit al telenovelelor.

Cu o siluetă de topmodel, pielea măslinie și trăsături seducătoare, Oana Zăvoranu a fost mereu curtată de către cei mai doriți burlaci din showbizul românesc, fiind o femeie perfect conștientă de calitățile sale fizice evidente.

Perfecționistă, ambițioasă și puternică, Oana Zăvoranu a demonstrat că știe ce vrea de la viață, fiind o femeie hotărâtă și calculată. În ceea ce privește aspectul fizic, actrița se laudă cu faptul că nu a fost nevoită să-și facă prea multe schimbări, lăudându-se cu gene bune și un stil de viață echilibrat.

„Totul in viata se intampla cu un scop, important e sa iti dai seama care este acest scop si cert e ca ACUM mai mult ca niciodata NU mai repet greselile, nu mai pun inima inaintea ratiunii, nu mai cred in oameni, (decat in prea putini), nu ma mai abat de la telurile mele, nu mai privesc DELOC inapoi si nu mai am regrete de nici un fel.

Ma concentrez STRICT sa fiu THE BEST VERSION OF MYSELF, sa ma iubesc la nebunie, sa nu imi refuz nimic din ce as putea sa imi ofer, sa calc peste cadavre daca e necesar, sa am cel mai protectiv scut pentru sufletul meu, sa apar ce IUBESC cu orice pret.

Sa nu am LIMITE in a-mi atinge scopurile si sa nu mai am scrupule….sa nu mai accept lichele lingusitoare pe langa mine si sa cred doar in INTUITIA MEA ?

Stiu ca este CEA mai puternica declaratie a vietii mele…si sa FIU A NAIBII daca nu o respect ca pe Biblie ? Oare ce am devenit?…NU STIU SIGUR, dar imi place.”, le spunea diva prietenilor săi virtuali, acum câțiva ani.