Cum a slăbit Oana Roman. Ce dietă a ținut pentru a da jos peste 10 kilograme.

Vedeta a făcut o postare pe contul acesteia de Instagram, în care a povestit ce eforturi face pentru a slăbi:

„Dragii mei, zilele acestea am primit foarte multe mesaje din partea voastră, toate cu aceeaşi întrebare: Cum ai slăbit? Ei bine, eu v-am tot explicat de-a lungul acestor luni cum am reuşit să slăbesc. Unii dintre voi sunteţi uşor sceptici în legătură cu acest subiect şi mă tot întrebaţi în continuare cum am slăbit. Nu mi-am făcut operaţie de micşorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operaţie foarte complicată la nivelul abdomenului şi nu am voie să fac aşa ceva. Am reuşit să slăbesc cu două lucruri: ţin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură în sensul în care mănânc din toate, dar foarte puţin. Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură şi seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În acelaşi timp, fac proceduri de remodelare corporală”, a declarat Oana Roman pe contul său de Instagram.