Cum arată o zi din viața Andreei Antonescu alături de fetițele ei? Artista a dat cărțile pe față despre relația cu Victor Vrînceanu VIDEO EXCLUSIV

Andreea Antonescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei! Artista în vârstă de 41 de ani a devenit mămică pentru a doua oară în luna decembrie a anului trecut, chiar în prag de Crăciun. Andreea Antonescu este din nou mamă de fată, la 11 ani de când a ținut-o în brațe pe prima ei fiică, Sienna. Vedeta a fost prezentă recent la un eveniment monden din Capitală, dedicat zilei internaționale de frumusețe și ne-a oferit detalii în exclusivitate pentru Playtech Știri despre ultima perioadă din viața ei.

Andreea Antonescu se simte împlinită din toate punctele de vedere. Fiica ei cea mare, Sienna și-a dorit să studieze în Los Angeles, iar tatăl ei, Traian Spak locuiește în Nevada. Pentru a nu o lăsa singură, Andreea Antonescu s-a consultat cu mama sa și a rugat-o să o însoțească ea pe Sienna.

De curând, Sienna a revenit în România și este elevă în clasa a șasea. Mai mult decât atât, Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară, iar relația cu tatăl fetiței sale, jurnalistul Victor Vrînceanu, s-a destrămat la doar 3 luni după ce a venit pe lume micuța Venice Victoria. Acum, Andreea se ocupă singură de cele două fetițe ale sale, dar susține că se află într-o perioadă foarte fericită din viața ei.

Andreea Antonescu nu și-a făcut prezența la eveniment singură, ci alături de fetița ei Venice Victoria. Vedeta ne-a spus cum se desfășoară o zi din viața ei.

Luăm micul dejun, iau fetițele, plecăm la școală să o lăsăm pe Sienna, iar eu și bebelina ne întoarcem acasă, pregătim mâncarea, ne schimbăm, ne spălăm, apoi luăm surioara de la școală și ieșim în parc, ne mai jucăm, între timp bebelina mai are câteva mese. Sienna își dorește să fiu lângă ea când își face temele.

“Eu mă ocup singură de fetițe. Este superb, este împlinirea mea ca femeie, ca om. Trăiesc ce nu am mai trait în viața mea și sunt foarte fericită. O zi din viața mea arată cam așa: Pun alarma la 5:30 dimineața. Ne trezim, facem pregătirile pentru Sienna, pentru școală. Apoi, se trezește bebelina, îi dau biberonul, o spăl, o schimb, mă joc cu ea, o am lângă mine tot timpul.

Andreea Antonescu este mamă singură pentru două fetițe, dar spune că nu îi este greu, ci are o satisfacție foarte mare la sfârșitul fiecărei zile:

“Nu spun că nu mai pot, pentru că în finalul zilei când am un moment, două când sunt singură, îmi amintesc ce am făcut în ziua respectivă, dau timpul înapoi și îmi dau seama că am reușit, că a fost Dumnezeu lângă mine, dar satisfacția de a petrece timpul cu fetițele mele non-stop nu se compară cu absolut nimic.”, ne-a mai spus Andreea Antonescu în exclusivitate pentru Playtech Știri.