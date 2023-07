Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Antonescu și Andreea Bălan de când sunt mame: ‘Astea suntem noi două’ VIDEO EXCLUSIV

Andreea Antonescu și Andreea Bălan se știu din copilărie și, în ciuda disensiunilor, de care au avut parte de-a lungul carierei muzicale, fetele au reușit să păstreze o relație apropiată. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Andreea Antonescu ne-a spus că nu a ales-o întâmplător nașa Siennei, prima ei fată, pe Bălan și că, în urma coincidențelor din viețile lor, o vede ca pe o soră.

Prin urmare, ca în orice familie, mai există dispute. Artista se bucură că în această vară are agenda plină, dar și că are ambele fete alături de ea. Sienna locuiește de câțiva ani în America, dar își petrece vacanța de vară în România, ea venind special din SUA, luna trecută, la botezul Victoriei, surioara sa.

Andreea Antonescu este o mamă extrem de grijulie. Chiar dacă Sienna are 12 ani și nu merge pentru prima oară în tabără, artista nu exclude ideea de a se caza în apropiere, pentru a se asigura că fiica ei este bine.

E foarte ușor, pentru că nu mă voi împărți, le voi lua cu mine peste tot. Am plănuit deja cu mama, am plănuit și cu fetițele și am zis că vom profita la maximum de fiecare secundă împreună. Sienna va pleca într-o tabără împreună cu foștii ei colegi din Galați și este foarte încântată și atunci eu cu mama vom rămâne acasă cu bebelina. Și când se întoarce Sienna bineînțeles că am de gând să merg cu fetele și la mare și la munte și peste tot unde își doresc ele.

Pe Victoria ai plimbat-o până acum cu avionul?

Nu am plimbat-o încă, am zis să mai stai așa puțin, pentru că este mititică încă, da.

Unde pleacă Sienna în tabără?

Deci toată vara veți fi împreună?

Dar de ce?

Și v-ați intersectat sau ai urmărit-o așa din umbră?

Nu m-am intersectat, pentru că am respectat decizia doamnei învățătoare de a nu da buzna peste ei și după 3 zile de stat acolo împreună cu mama, noi eram amândouă și urmăream așa ce se întâmplă îndeaproape, am fost trimise acasă de doamna învățătoare.

Deci acum sunt șanse să rezistați mai mult.

Pe plan muzical cum arată vara asta?

Concerte solo sau și cu Andreea Bălan?

De când sunteți amândouă mame, v-ați mai maturizat, v-ați schimbat, cum a evoluat prietenia asta dintre voi? A mai existat vreun moment de cotitură?

Am realizat de ceva timp că Dumnezeu pe noi două ne-a pus împreună. Și s-a văzut lucrul acesta de-a lungul vieții, chimia care există între noi și coincidențele, eu nu cred în coincidențe, care ni s-au întâmplat amândurora.

Suntem amândouă cu două fetițe. Viața ne-a tot pus pe același drum, chiar dacă la diferență de câțiva ani, poate. Eu mi-am dorit ca Andreea să fie familie când am rugat-o să fie nașa fetiței mele, dar mi-am dat seama că e mai mult decât atât. Mi-am dat seama că este ca sora mea și atunci am înțeles că în orice familie, chiar și între surori, chiar și între soră și frate, că și eu am un frate, pe care îl iubesc enorm, mai există dispute. Plecând de la premisa că mi-e soră și că asta-i viața, atunci am realizat mult mai multe. Am înțeles mult mai multe. Astea suntem noi două: două surori puse de Dumnezeu în această viață una lângă alta și bănuiesc că nu contestă nimeni lucrul acesta.

Video: Daniel Bălan