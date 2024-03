Cum arată o casă din Sicilia care a costat doar 60.000 de euro. În Bucureşti, abia cumperi un apartament cu două camere cu banii ăştia

O americancă și-a prezentat locuința din Sicilia la TV, uimindu-i pe toți cu prețurile reduse pe care trebuie să le achite pentru a se bucura de o viață liniștită. Proprietatea cu balcon și ieșire pe acoperiș a costat-o doar 60.000 de euro. În București, abia cumperi un imobil cu două camere de această sumă.

A lucrat într-o corporație, însă regula de a mânca prânzul în fiecare zi la ora 12:00 a nemulțumit-o. Da, chiar acesta a fost motivul pentru care în anul 2009 a decis să își dea demisia de la firma din Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii și să-și deschidă propriul business ca și consultant.

După ce a pus bazele afacerii sale și a început să câștige ceva bani, americanca de 41 de ani a decis să își cumpere o locuință. Pentru că nu putea să-și cumpere proprietatea dorită de banii pe care-i economisise, din cauza scumpirilor, femeia a început să caute case în Sicilia.

„Prima dată am venit aici fiindcă mi-am dorit să am momentul meu tip Mănâncă, roagă-te, iubește. Am știut încă de la început că îmi va plăcea”, a declarat americanca, susținând că sicilienii sunt cei mai iubitori oameni pe care i-a întâlnit în timpul călătoriilor sale.