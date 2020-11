Cum arată noua iubită a lui Răzvan Simion. Primele imagini cu cei doi împreună

Răzvan Simion și noua sa iubită au fost surprinși în amiaza mare pe străzile din București. Aceasta este pentru prima dată când fanii matinalului de la Antenă o pot observa în detaliu pe cea care îi încălzește acum sufeltul.

Cum arată noua iubită a lui Răzvan Simion

Matinalul de la Antena nu prea a stat mult cu suferința alături, iar la foarte scurt timp după despărțirea oficială de Lidia Buble apărea alături de o altă femeie. Viața acestuia de la 40 de ani seamănă lejer cu cea a unuia din a doua tinerețe. Romantic incurabil, mereu cu inima plină de dragoste numai bună de oferit, n-a putut să stea departe de o femeie care i-a stârnit curiozitate, mai cu seamă că statusul amoros indica faptul că este singur.

N-a stat prea mult pe gânduri și s-a afișat alături de o doamnă de data asta. Paparazzi cancan.ro i-au surprins pe cei doi amorezi pe străzile din București, după ce au ieșit de la restaurantul POT din zona Floreasca. Se pare că cei doi profită de fiecare moment, mai ales prezentatorul care dorește să-și surprindă iubita și să-i ofere tot timpul liber pe care-l are. Aceștia n-au ezitat să se comporte firesc, deși sigur se gândeau că oricine îi poate surprinde oricând. S-au strâns de mână, s-au privit dulce și s-au apropiat.

Tensiuni în cuplu: „Părea extrem de nemulțumită, a stat bosumflată toată seara”

”Răzvan Simion părea să fie un client fidel și prieten cu patronul. De cum au ajuns, gazdele i-au tratat regește pe cei doi. Doar că iubita prezentatorului de la Antena 1 părea extrem de nemulțumită, cu toate că Răzvan își dădea toată silința să-i facă pe plac. A stat bosumflată toată seara. Tot timpul a strâmbat din nas și părea că nimic nu-i convine. Când au ajuns în cameră, cei doi se pare că au «încins» o partidă zdravănă de ceartă din cauza comportamentului ei”

Sursă din anturajul celor doi (Sursa: cancan.ro)

”Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”, a fost mesajul lui Răzvan Simion, la despărțirea de Lidia, femeia cu care și-a împărțit ultimiii cinci ani.