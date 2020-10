Ce s-a întâmplat între Răzvan Simion și noua iubită. Momente șocante în weekend

Probleme în Paradis? Ce se întâmplă între Răzvan Simion și actuala iubită? Fanii sunt contrariați de cele aflate. Cum și-au făcut apariția amorezii în cursul acestui weekend?

Răzvan Siminon și iubita lui au avut parte de prima ceartă ca la carte din relație. Din nefericire pentru ei, până și în acest moment au fost surprinși de jurnaliști. Matinalul de la Antenă și-a refăcut viața la scurtă vreme de la despărțirea de Lidia Buble. Îndrăgostiții deschid sezonul discuțiilor, demonstrând că niciunde nu e doar cu lapte și miere, arată cancan.ro. Cu mai multe detalii a venit o sursă din anturajul celor doi care a mărturisit că Răzvan își dă toată silința să-i facă pe plac iubitei, timp în care tânăra stă bosumflată mai tot timpul și pare că vrea să-i găsească nod în papură.

Conform sursei citate, weekend-ul trecut a fost unul mai tumultos între amorezi. Totul s-a petrecut după ce prezentatorul de televiziune a decis să-și ia partenera și să plece la munte pentru ceva aer curat și relaxare. Colegul lui Dani Oțil a ales de data asta o pensiune din Vălenii de Munte. Din păcate, noua cucerire pare extrem de pretențioasă, în timp ce Răzvan încearcă să îi facă pe plac pe toate planurile și să o facă să se simtă excelent. Noul cuplu ar fi avut parte de câteva momente tensionate chiar în weekend-ul de liniște.

„A stat bosumflată toată seara”

„Divorțul este ok. Despărțirea este ok. Să o iei de la capăt este ok. Să treci peste este ok. Ce nu este ok este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat. Aoleu, câte întrebări sunt pe tema asta. Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”

Lidia Buble