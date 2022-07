Cum arată noua iubită a lui Andrei Dascălu de la Survivor 2021. A uitat-o complet pe Roxana Ghiță

Andrei Dascălu iubește din nou și este extrem de fericit alături de noua lui iubită. Finalistul de la Survivor România 2021 este implicat într-o relație de 10 luni de zile cu o domnișoară care i-a cucerit inima. Cum arată partenera de viață a sportivului poreclit „The Boom”.

Andrei Dascălu a trăit experiența vieții sale la Survivor România 2021, competiția pe care a fost aproape să o câștige, anul trecut.

Fostul finalist Războinic a dat dovadă de curaj, ambiție, determinare și profesionalism, atuuri care l-au propulsat spre a fi unul dintre concurenții cei mai apreciați ai concursului, atât de public, cât și de colegi și adversari.

După relația cu Roxana Ghiță, fosta lui colegă din tribul albastru, se pare că Andrei Dascălu și-a găsit iubirea în brațele unei alte femei.

Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Andrei Dascălu și-a făcut fanele să suspine atunci când a dezvăluit că are o relație amoroasă, de mai bine de 10 luni, cu o domnișoară pe nume Ioana.

Iubita lui Andrei Dascălu este o tânără stabilită la Londra, acolo unde sportivul locuiește și se antrenează după întoarcerea din Republica Dominicană.

„Există o fată în viața mea. A fost și ea la meci cu tatăl ei. A fost în tribune cu oamenii care au venit să mă susțină. Chiar mă susține. Este alături de mine și ne înțelegem foarte bine. Chiar din ce în ce mai bine.

Ne-am conectat din prima și mă bucur că am întâlnit-o. Chiar dacă în trecut am repetat de multe ori că iubirea nu e pentru mine, uite că am început să gândesc altfel acum, pentru că am găsit pe cineva cu care mă înțeleg bine. Mă bucur.

Este totul natural, nimic forțat. Pentru mine, personal, zic că are toate calitățile și sper să ne meargă la fel de bine cum ne-a mers până acum.”, a declarat Andrei Dascălu, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.