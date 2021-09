S-a aflat adevărul despre despărțirea dintre Andrei Dascălu și Roxana Ghiță. Dezvăluirea finalistului Survivor România

Andrei Dascălu de la Survivor România 2021 face declarații incendiare despre Roxana Ghiță. Care a fost, de fapt, motivul despărțirii dintre cei doi. Fostul Războinic al competiției din Republica Dominicană s-a hotărât să dea cărțile pe față.

Finalistul Survivor România 2021, Andrei Dascălu, nu mai formează un cuplu cu Roxana Ghiță. Cei doi tineri au luat-o pe drumuri diferite, însă fanii încă se mai întreabă ce nu a mers în relația lor. Fostul Războinic a făcut noi dezvăluiri despre despărțire pe rețelele de socializare. S-a aflat tot adevărul.

Între Roxana Ghiță și Andrei Dascălu a fost o chimie de la început. S-au văzut, s-au plăcut, așa că au zis să dea frâu liber sentimentelor care creșteau în inimile lor. Încă de la prima apariție a tânărului la competiția din Republica Dominică, între cei doi s-a înfiripat ceva frumos. Însă, din păcate, relația lor nu a durat mult timp, deoarece fosta Războinică a trebuit să părăsească emisiunea pe fondul unor probleme de sănătate. În cazul Roxanei și al lui Andrei, vorba din popor „ochii care nu se văd, se uită” este adevărată.

După ce a revenit în România, Roxana Ghiță l-a dat uitării repede pe finalistul Survivor România. Frumoasa concurentă și fostul ei iubit, Rareș, au decis să formeze din nou un cuplu, semn că nu l-a uitat nici când era cu Andrei Dascălu, în Republica Dominicană. Totuși, iubirea dintre cei doi s-a stins destul de repede, căci imediat după ce competiția fenomen de la Kanal D s-a încheiat, Roxana Ghiță s-a întors la Andrei Dascălu. Au început din nou o relație.

„Nu am avut nicio relatie in competitie sau asa ceva. Cand a venit Andrei, toata lumea mi-a zis ca mi s-a schimbat vibe-ul. Treceam printr-o perioadă grea, Marilena plecase, erau certuri in camp… si a venit Andrei. Tot il asteptam pe Andrei si dupa nu a intrat Andrei. Stiu ca atunci cand a intrat chiar m-am bucurat pentru ca noi aveam nevoie de intariri la baieti”, a precizat Roxana Ghiță pentru WOWbiz.ro.