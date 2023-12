Cum arată mormântul lui Adrian Iovan, la aproape 10 ani de la moartea sa. Detaliul rușinos din cimitir VIDEO EXCLUSIV

Au trecut aproape 10 ani de la marea tragedie din munţii Apuseni, în care Adrian Iovan și-a pierdut viața. Celebrul aviator a fost plâns de rude și prieteni, dar se pare că aceștia l-au uitat între timp. Cum arată acum mormântul acestuia și ce detaliu rușinos poate fi observat la locul de veci al al regretatului pilot.

Adrian Iovan a plecat dintre noi în urmă cu aproape 10 ani, după ce a fost victima unui accident aviatic în Munții Apuseni. În urma celor întâmplate, şi-au pierdut viaţa pilotul Adrian Iovan şi tânara studentă la medicină Aura Ion. Cât despre ceilalți pasageri, copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir, Valentin Calu, Cătălin Pivniceru şi Sorin Ianceu, aceștia au fost răniți, dar au supraviețuit.

Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie, care a venit ca un fulger pentru toți cei care l-au cunoscut pe marele pilot. Anul 2014 a fost unul negru pentru apropiații acestuia, care l-au plâns ani la rând și i-au aprins lumânări la mormânt.

După aproape 10 ani de la dispariția prematură a pilotului Adrian Iovan, se pare că nu mulți sunt cei ce își mai amintesc de el. Chiar dacă accidentul a șocat pe toată lumea, trecerea anilor l-a făcut pe aviator să nu mai fie atât de iubit, motiv pentru care acum nici măcar o lumânare nu mai apare la mormânt.

Fotografiile părinților lui, dar și a marelui pilot, s-au șters complet și nici măcar o floare nu mai răsare la acest loc de veci. După felul în care arată, nu pare că cei dragi îl vizitează prea des. Crucea de lemn zace și ea pe mormânt și cu greu mai pot fi distinse câteva litere.

Doar pala de elice a rămas intactă la acest monument funerar. Surprinzător, chiar pilotul însuși a așezat-o la mormânt cu aproape un an înainte de a-și pierde viața. Pala, de altfel specifică mormintelor aviatorilor, reprezintă singurul element care captează atenția, dezvăluind faptul că pilotul Adrian Iovan este înhumat în acel loc.

Chiar și cei care au grijă de cimitir spun că nu mulți sunt cei ce mai vizitează locul de veci al pilotului. Soția sa, Romanița Iovan, ar mai veni uneori, dar și ea destul de rar.

Romanița Iovan exprimă o mândrie profundă față de fiul ei, rezultat al căsătoriei cu Adrian Iovan. Ea recunoaște că principala ei preocupare a fost educația lui Albert, care frecventează o școală privată în București și pentru care mama sa a făcut tot posibilul ca să nu îi lipsească nimic.

„Nu am făcut meditații niciodată, dar știu că școala mea costă 25.000 de euro pe an”, a spus Albert Iovan.

Romanița Iovan afirmă cu tărie că nu a intervenit niciodată în rezolvarea temelor sau în acordarea de meditații fiului ei. Albert Iovan învață la British School, iar el înțelege eforturile considerabile depuse de mama sa pentru a-i asigura educația în această instituție prestigioasă.

Romanița Iovan a făcut o estimare că totalul cheltuielilor pentru educația fiului ei va atinge suma de 500.000 de euro la finalul acestora. Cu toate acestea, ea subliniază că nu pune preț pe bani atunci când vine vorba de educația lui Albert și este dispusă să plătească oricât.

„El e la British School, investiția în educație e cea mai importantă, contează că e acolo, cum îl educă și etc. E la British School de 13 ani. Am început cu 15.000 la creșă. Jumătate de milion îl costă școală lui în total, investiția în educație este cea mai importantă, nu mașină, nu casă. Eu nu am făcut niciodată lecții cu el, nici când era mic, nici când era mai mare”, a spus Romanița Iovan.