Cum arată Mioara Roman după problemele grave de sănătate din ultima vreme. Mama Oanei Roman s-a schimbat drastic

Clipe dificile pentru Mioara Roman. Mama Oanei Roman se confruntă cu probleme grave de sănătate. Celebra influenceriță a postat primele fotografii cu părintele său, după ce femeia a suferit o intervenție chirurgicală complicată la șold. Cum arată acum fosta soție a lui Petre Roman.

Mioara Roman a ajuns, din nou, pe mâinile doctorilor. În ultimele luni de zile, fosta soție a fostului premier al României a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar după ce a acuzat stări de rău, fiicele sale au dus-o la spital, pentru o nouă intervenție chirurgicală la sold.

Pentru că operația nu a fost deloc ușoară, Oana Roman a luat decizia de a-și transporta părintele într-un alt centru de recuperare, în care să locuiască și să aibă parte de toate condițiile necesare.

La noul centru, Mioara Roman este răsfățată cu masaj, ședințe de kinetoterapie și toate condițiile necesare unei recuperări complete, detalii de care s-a ocupat soția lui Marius Elisei.

Pentru că are o relație strânsă cu a sa comunitate de fani din mediul online, Oana Roman își ține la curent urmăritorii de pe Instagram cu tot ce se întâmplă în viața ei de zi cu zi. Recent, vedeta a postat o fotografie cu mama ei, după ce influencerița și-a dus mama la un salon.

Poziționată într-un scaun cu rotile, Mioara Roman a avut parte de minute bune de răsfăț la coafor, iar fiica ei a avut grijă să imortalizeze momentul.

„Am venit la mama, am fost la masă împreună și stăm de vorbă. Am găsit-o în formă, era la ora de kinetoterapie. Mi-aș dori să pot face o minune și să dau timpul înapoi… Știu că aici (n.r. la centru) ea are singura șansă să mai poată merge, făcând recuperare.

Între timp, mama s-a coafat și au și machiat-o puțin. Rezultatul e wow.”, a scris Oana Roman pe Instagram, în dreptul imaginilor cu mama sa.