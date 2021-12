Informații de ultimă oră despre Mioara Roman. În ce stare se află fosta soție a lui Petre Roman

Problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap Mioarei Roman. Fosta soție a lui Petre Roman se confruntă cu momente dificile. Aceasta a fost supusă unor investigații pentru ca medicii să îi ofere tratamentul potrivit. Fiica ei, Oana Roman, a explicat cum se simte aceasta.

Oana Roman spera că Mioara Roman se simte din ce în ce mai bine, însă vedeta s-a văzut nevoită să își ducă mama de urgență la spital. Fosta soție a lui Petre Roman suferă de Parkinson, însă are mai multe probleme de sănătate care o fac să treacă prin numeroase clipe dificile.

Ea a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce i s-au umflat picioarele. Oana Roman nu mai știe ce să facă pentru ca mama ei să aibă parte de toată îngrijirea și atenția de care are nevoie. Vedeta se împarte între femeia care i-a dat viață, partenerul și fiica sa, dar și propria carieră.

Aceasta a mărturisit că medicii i-au făcut mai multe analize mamei sale și s-au ocupat extrem de bine cu aceasta. Mioara Roman primește un alt tratament de când a ajuns de urgență la spital. Vedeta a explicat că vârsta și-a spus cuvântul, chiar dacă fosta soție a lui Petre Roman este îngrijită așa cum trebuie.

„E mai bine, astăzi am fost cu ea la coafor, pentru că trebuia să o duc săptămâna trecută, dar nu am apucat, pentru că nu s-a simțit bine. A fost greu, pentru că a fost foarte aglomerat, ea obosește foarte repede.

Recent, Oana Roman își anunța fanii că o să își ducă mama la spital, chiar dacă spera că o să meargă la coafor cu aceasta. Din fericire, fosta soție a lui Petre Roman se simte mai bine. Fiica ei face tot ce poate pentru ca ea să aibă parte de tot ce are nevoie în momentele de cumpănă.

„Din păcate, în loc de coafor mergem la spital. Nu cred că e nimic grav, dar trebuie să facă mama un consult mai amănunit! Doamne ajută.

Am ajuns la spital, la camera de gardă (…) Mama are picioarele foarte umflate, îi făcusem programare pentru luni, dar azi mi s-a părut că e și mai rău, așa că am decis să nu mai așteptăm și să venim direct azi.

Mi se pare că e atât de fragilă și nu știu ce să fac să îi fie bine. Mă cuprinde o mare disperare.”, anunța Oana Roman în mediul online.