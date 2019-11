Vloggerul Selly și iubita, imaginea care a strâns un număr record de aprecieri pe Instagram. Detaliul pe care l-au observat imediat fanii

Vlogglerul Selly, component al trupei 5GANG, s-a pozat alături de iubita sa, Smaranda. Imaginea a strâns un număr record de aprecieri pe Instagram.

Vlogger Selly și iubita, imaginea care a strâns un număr record de aprecieri pe Instagram

Multe fete roiesc în jurul lui, dat fiind succesul său de pe internet, dar el a dorit să se oprească la una, o fată pe bune Smaranda. Tânăra este o liceană, la fel ca iubitul ei, ce se bucură de mare succes pe Instagram, având, în medie, mai bine de 30.000 de like-uri la o postare. Cu siguranță că, de acum încolo, Smaranda va fi din ce în ce mai urmărită, de vreme ce, în urmă cu câteva luni, Selly a făcut publică o poză cu aceasta, prima în care își declara dragostea.

Acum, componentul 5GANG a mai făcut publică o fotografie în care se află alături de iubita lui, din timpul unei plimbări. Imaginea a primit 121,275 de aprecieri, până în acest moment. În josul pozei, fanii vedetei de pe internet au comentat astfel: ”Damn, ce cute sunteeeeți”, ”Cei mai frumoși”, ”Sa nu o arunci❤️❤️❤️❤️”.

Despre filmul 5GANG

Cât despre când va putea fi văzut filmul de Crăciun de către micii admiratori ai găștii de la Global Records, Selly a scris, în josul unui vlogg: ”5GANG THE MOVIE va iesi de Craciun si va fi in toate cinematografele din tara. Suntem super hypeddd pe proiectul asta si cred ca si voi. Iarna asta ne vedem on the big screen!”.

Filmul de Crăciun este bazat pe fapte reale, trăite, povestite și îmbinate în scenariu de către membrii 5 GANG. ”E o comedie de familie. Am ales Crăciunul ca temă pentru că 5 Gang s-a lansat acum doi ani de Crăciun și are sens în povestea asta. Am vrut să facem o comedie ușoară, la care să râdă atât fanii noștri, cât și oamenii mari. Cred că o să prindă pentru că este autentică”, a declarat Selly.