Cum arăta Maria Constantin în urmă cu doar câţiva ani. Cântăreaţa de muzică populară, transformare uimitoare. Galerie foto

Maria Constantin a avut parte de o transformare fizică uluitoare în ultimii ani de zile. Cine nu o cunoaște de pe vremea când a fost cerută în căsătorie de către Marcel Toader s-ar putea să rămână surprins de imaginile rare cu cântăreața de muzică populară. Cum arăta Maria Constantin în urmă cu câțiva ani nu bate mai deloc cu felul în care se prezintă controversata vedetă în prezent. Iată cum au modificat-o operațiile estetice pe artistă!

Maria Constantin se transformă pe zi ce trece. Intervențiile estetice pe care le-a suferit i-au pus în evidență trăsăturile fizice frumoase astfel încât, de-a lungul anilor, cântăreața de muzică populară a avut parte de o schimbare uluitoare.

Dacă am compara versiunea de acum câțiva ani a vedetei cu cea actuală, puțini ar îndrăzni să creadă că este vorba despre una și aceeași persoană. În acest articol vom vorbi despre intervențiile la care a apelat artista și vom prezenta, în galeria FOTO, imagini rare cu Maria Constantin, inclusiv din copilărie.

După ce a divorțat, cântăreața de muzică populară a apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru a-i transforma corpul în așa fel încât să fie mulțumită de ceea ce privește în oglindă. Maria Constantin consideră că astfel de modificări nu reprezintă ceva special, cel puțin pentru ea. Este normal ca orice femeie să arate bine, potrivit acesteia.

Deschisă către noile proceduri de înfrumusețare, Maria Constantin are acum parte de bune mai pline, sâni mai mari, sprâncene arcuite și o siluetă ca trasă prin inel. Și sunt doar câteva dintre schimbările pe care le-a făcut vedeta, fiindcă pe zi ce trece, pare să ia în calcul orice tehnică ce ar putea să o ajute să arate mai atrăgător.

Află în rândurile următoare ce operații estetice și-a făcut Maria Constantin pentru a atinge transformarea care a adus-o în lumina reflectoarelor. Cântăreața de muzică populară a recunoscut, în urmă cu mai mult timp, că are mai multe intervenții la nivelul feței. Concret, artista a optat pentru stilizarea sprâncenelor și a buzelor astfel încât nu mai are nevoie să folosească unele produse de machiaj.

Procedura a costat-o pe solistă aproximativ 4.000 de lei. Aceasta este tot mai răspândită în lumea showbiz-ului din România. Din ce în ce mai multe femei apelează la această tehnică de înfrumusețare. Unele pentru a fi mai încrezătoare în ele, altele pentru a nu pierde timp prețios în fața oglinzii de machiaj.

„Sunt la modă aceste proceduri. Toate femeile cochete apelează la ele. Nu sunt intervenții ieșite din comun, ba din contra, unele sunt foarte uzuale. Mi le-am făcut pentru mine. E normal să arăt bine. Sunt femeie și trebuie să am grijă de mine. Acum nu mai am nevoie de make-up, poate doar de fond de ten.

În afară de aceste intervenții, vedeta și-a pus și silicoane la sâni. Ea a recunoscut că și-a dorit să își ridice sânii, însă a subliniat că nu și-a dorit să îi aibă mai mari.

„După naştere, corpul trece prin anumite transformări. Mai ales dacă alăptezi o perioadă îndelungată sau dacă slăbeşti sau te îngraşi brusc. Mi s-a spus clar că este posibilă această intervenţie doar cu ajutorul implantului.

Domnul doctor Pascal Dameh a ales un implant ergonomic. Nu am avut dureri deloc. Poate doar din cauza benzii care se pune peste sâni am avut un disconfort. În rest, totul este ok. Mă simt foarte bine”, a mai spus Maria Constantin despre silicoanele la sâni.