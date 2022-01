Ce operații și-a făcut Maria Constantin din nou. Se transformă pe zi ce trece

Aproape să n-o mai recunoști! Maria Constantin s-a schimbat enorm în ultima perioadă, însă în bine. De când a divorțat și iubește din nou, solista de muzică populară s-a lăsat pe mâinile medicilor, aceștia reușind o transformare uimitoare. Ce operații și-a făcut recent și cum mai arată, descoperi în acest articol. „Mi le-am făcut pentru mine. E normal să arăt bine“.

Maria Constantin are 35 de ani și arată mai bine pe zi ce trece. Buze mai pline, sâni mari, sprâncene arcuite și un corp tras ca prin inel – sunt doar câteva dintre schimbările în ceea ce-o privește pe cântăreață.

Mai atractivă, mai deschisă către noile tehnici de înfrumusețare și mai fresh, Maria Constantin a declarat pentru click.ro că face aceste modificări pentru ea, pentru că e femeie și, deci, e normal să arate bine.

De când iubește din nou și este fericită alături de afaceristul Robert Stoica, blondina parcă înflorește constant. De curând, fanii acesteia au putut vedea că solista și-a făcut îmbunătățiri la nivelul feței, apelând la o procedură foarte populară în rândul reprezentantelor sexului frumos, și anume cea de conturare a sprâncenelor și a buzelor.

Ambele au costat-o în jur de 4.000 de lei, dovedindu-se foarte eficiente. Maria Constantin s-a declarat multumită, precizând însă că momentan este „puțin umflată“.

„Da, sunt la modă aceste proceduri și toate femeile cochete apelează la ele. Nu sunt intervenții ieșite din comun, ba din contra, unele sunt foarte uzuale. Mi le-am făcut pentru mine. E normal să arăt bine. Sunt femeie și trebuie să am grijă de mine. Acum nu mai am nevoie de make-up, poate doar fond de ten.

În luna martie a anului trecut, chiar de ziua ei, vedeta și-a pus silicoane, optând pentru implanturi de 800 de mililitri.

„Eu nu am avut nevoie de sâni mari, ci mi-am dorit doar ridicare. După naştere, corpul trece prin anumite transformări, mai ales dacă alăptezi o perioadă îndelungată sau dacă slăbeşti sau te îngraşi brusc. Mi s-a spus clar că este posibilă această intervenţie doar cu ajutorul implantului.

Domnul doctor Pascal Dameh a ales un implant ergonomic. Nu am avut dureri deloc. Poate doar din cauza benzii care se pune peste sâni am avut un disconfort, în rest totul este ok, mă simt foarte bine“, povestea Maria anul trecut, după intervenție.