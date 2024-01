Cum arată Mara Bănică după operația la față. A costat 15.000 de euro intervenția. Schimbarea nu a fost pe placul fanilor

Mara Bănică a fost surprinsă, recent, de paparazzi ieșind cu fața bandajată de la un medic estetician. Se pare că vedeta a decis să își facă o intervenție ce a costat-o nu mai puțin de 15.000 de euro. Schimbarea însă nu a fost pe placul fanilor, care au criticat-o. Primele declarații ale jurnalistei. Foto

Mulți au rămas surprinși când au auzit cât a costat-o pe Mara Bănică ultima intervenție estetică. Jurnalista, cunoscută pentru subiectele abordate în domeniul monden, a fost fotografiată de paparazzi în timp ce ieșea de la un medic estetician din București, cu bandaje la nas și la față.

Mara Bănică s-a supus unei intervenții estetice la nivelul feței, mai exact vedeta și-a făcut un lifting facial total, ce a costat-o nu mai puțin de 15.000 de euro. Și-a dorit să facă o schimbare – în mai bine. A fost însă criticată că a luat o decizie radicală, care nu o avantajează absolut deloc.

În urma criticilor primite pe platformele sociale, Mara Bănică a publicat un material video în care s-a afișat exact așa cum este în fața urmăritorilor săi. Le-a explicat tuturor în ce a constat procedura, cum arată în prezent și motivul pentru care a apelat la ajutorul medicilor esteticieni.

Într-un videoclip publicat pe pagina ei de Facebook, Mara Bănică a explicat motivul pentru care a ales să treacă printr-o intervenție estetică atât de costisitoare. Totul ar avea legătură cu înaintarea în vârstă și dorința de a arăta foarte bine, fără să semene cu alții sau să devină vulgară.

Înainte de a explica acest lucru însă, Mara Bănică a precizat că nu este un sentiment plăcut să știi că paparazzi stau să te fotografieze când ai fața extrem de umflată, în urma unei proceduri estetice. Le-a arătat fanilor săi, cu care a fost foarte deschisă, cum arată în prezent.

Jurnalista este încă umflată, nerecuperându-se integral în urma procedurii suferite la nivelul feței. I-a contrazis însă pe cei care au acuzat-o că a făcut o schimbare radicală.

„Cei care tot spun «Domnule, vai, ce schimbare!», nu e, măi, tot eu sunt. Îmbunătățită, e adevărat. Cred că întotdeauna am fost asumată și am recunoscut orice intervenție mi-am făcut când am fost întrebată.

Da, cred că la 50 de ani oricine își dorește să arate bine și există intervenții care te pot îmbunătăți fără să devii vulgar, fără să devii la fel ca alții”, a spus Mara Bănică.