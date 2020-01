Cum arată mama Claudiei Pătrășcanu. Cât de mult seamănă cu artista. Mesaj emoționant

Claudia Pătrășcanu, postare emoționantă pe pagina sa de instagram de ziua mamei ei! Ce mesaj i-a transmis mamei sale? Iată cât de mult seamănă artista cu mama artistei!

Cântăreața Claudia Pătrășcanu s-a mutat la Constanța alături de mama sa, care o ajută cu creșterea celor doi copii. Între timp, artista a lansat o piesă, acesta fiind inspirată din povestea ei de viață. Aceasta face naveta de la București la Constanța. Claudia Pătrășcanu a venit cu detalii despre divorțul de Gabi Bădălău. Deși a susținut inițial că nu va dezvălui prea multe despre viața ei de familie, acum le vine în ajutor femeilor care se află în aceeași situație cu a sa și le încurajează să nu se teamă să spună realitatea.

Fix după patru luni de cândde a se despărții, a revenit pe piața muzicală și și-a reluat cariera. Solista pus cărțile pe față în cadrul unui mesaj pde pe o rețea de socializare. „După atâta umilință, abuz emotional, infidelități, lipsa de lângă cei mai minunați copii, jigniri, minciuni, renunț! Renunț la viața falsă și tristă pe care am trăit-o într-un an, cât o sută! Vreau să lupt,dar nu sunt singură, ci cu Dumnezeu!”, a spus atunci artista.

„M-am retras din muzică, pentru că am respectat decizia lui Gabi. Acum sunt pe picioarele mele. Sunt eu, Claudia, şi am gijă de aceşti doi copii minunaţi. Eu nu am mai lucrat cât am fost cu el. Înainte să mă căsătoresc, aveam un job în televiziune.

Cred că el a vrut să mă ştie acasă, cu copiii. Acum nu mai există şanse de împăcare. Viaţa este lungă şi pline de surprize. Nu se ştie ce ne rezervă viitorul”

Claudia Pătrășcanu