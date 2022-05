Cum arată mama Biancăi Drăgușanu după ce a apelat la operațiile estetice. Ce și-a făcut și sora vedetei EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu și-a dus mama la clinica de înfrumusețare cu care are contact de imagine și se declară mulțumită de rezultat, după ce femeia care i-a dat viață, în vârstă de 60 de ani, și-a făcut mici retușuri pentru a acoperi ridurile și a-și mări puțin buza superioară.

Mama Biancăi Drăgușanu, schimbare de look: ce intervenție și-a făcut?

Adepta intervențiilor estetice atunci când este cazul, Bianca Drăgușanu are grijă nu doar de propria imagine, ci și de a rudelor sale, în speță mama și sora ei.

Recent, vedeta a însoțit-o pe femeia în vârstă de 60 de ani, care i-a dat viață la clinica de înfrumusețare cu care are contract. La final, fosta asistentă tv s-a declarat mulțumită de rezultat.

„Mama a avut nevoie de botox pentru riduri și de puțin acid hialuronic. Se vede deja schimbarea. I s-au făcut injecții și i s-au mărit doar puțin buzele. Parcă a întinerit cu zece ani. Va mai fi nevoie să meargă peste șase luni, cam astea sunt procedurile. Știu tot ce presupune o intervenție estetică, în general. Am studiat bine”, a declarat vedeta pentru playtech.ro.

Are grijă și de sora sa

După mama Biancăi, la clinica de înfrumusețare va urma și sora acesteia, care are și ea nevoie, potrivit spuselor divei, de puțin botox. Recent, blondina și-a însoțit sora pentru a-și scoate un tatuaj care nu-i mai plăcea.

„Eu mă ocup de imaginea estetică a familiei. Semăn cu mama, am ochii ei. Sofia nu i-a luat, îi are pe ai lui taică-su, dar tot frumoasă e”, ne-a mai spus aceasta.

Bianca are o relație extrem de apropiată atât cu sora sa, care e angajată la atelierul ei de rochii, precum și cu mama ei, cu care locuiește și care are grijă de fiica ei și a lui Victor Slav. Blondina nu doar că o duce în vacanțe de lux pe cea care i-a dat viață și are grijă să nu-i lipsească nimic, ci e și atentă ca femeia să arate bine.

Gratuitate și pentru mama sa clinica estetică

Bianca a mai spus că pe baza contractului de imagine pe care-l are cu clinica din Cluj, ea primește bani, pe lângă procedeele gratuite de mii de euro, pentru a-și face intervențiile estetice pe care le dorește. Totodată, ea nu a plătit nici intervențiile pe care și le-a făcut mama sa.

„Eu primesc și bani, pe lângă procedeele de mii de euro pe care le fac. Am multe contracte în derulare, majoritatea sunt pe un an sau doi ani. Toate contractele mele sunt pe bani, eu nu accept produse, nu am de ce”, ne-a mai spus aceasta.

Își schimbă forma buzelor

De asemenea, Bianca va ajunge, la rându-i, din nou la clinica a cărei imagine este, pentru a continua procesul de schimbare a formei buzelor, pe care le vrea mai „țuguiate”.