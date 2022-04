De ce își face Bianca Drăgușanu intervenții estetice des. Nu, nu doar ca să arate bine: „Pe lângă procedurile de mii de euro” EXCLUSIV

Blondina se numără printre vedetele care-și vând foarte scump imaginea. Bianca Drăgușanu ne-a a mărturisit, în exclusivitate pentru Impact.ro, detalii despre contractele cu medicii ei esteticieni. Pe lângă procedurile costisitoare de mii de euro pe care și le face gratis pentru a arăta impecabil, ea este plătită pentru ele, conform contractului pe care-l are cu clinica.

Bianca Drăgușanu nu a ascuns niciodată faptul că este adepta intervențiilor estetice, atunci când consideră că este cazul să și le facă sau are nevoie de vreun retuș. Ultima dintre acestea, schimbarea formei buzelor, a necesitat mai multe proceduri.

Blondina a declarat pentru Impact.ro că le injectează cam la 2 luni, fiind nevoie să o mai facă de încă 5 ori, pentru a obține buze țuguiate așa cum își dorește.

„Procedeul e de durată. Mai întâi le-am topit, după 15 ani, iar acum urmează un procedeu de remodelare, care poate fi și de un an. La 2 luni le reinjectez, cred că o să o mai fac încă de 5 ori. Le vreau mai subțiri și țuguiate, nu ca acum. Iar botox îmi pun de două ori pe an”, a declarat Bianca Drăgușanu în exclusivitate pentru Impact.ro.

Vedeta nu ne-a ascuns nici faptul că-și injectează buzele de mai bine de 10 ani așa și consideră chiar că atunci a exagerat, pentru că „nu avea minte”.

Blondina a mai mărturisit că toate intervențiile estetice, inclusiv un contur de mandibulă, le-a făcut fără anestezie.

Pentru a-și injecta buzele, dar și pentru alte intervenți estetice, Bianca bate mereu drumul până la Cluj, la doctora a cărei clinică o promovează. Este foarte mulțumită de aceasta și la ea a ajuns, potrivit propriilor mărturisiri, după ce a studiat-o foarte bine.

„Nimeni nu-și permite să dea greș, nici pacientul, nici medicul. Merg la Cluj cam de un an, după ce dr. Doboș, medicul meu, a fost arestat. Urma să-mi caut alt doctor și multe clinici au venit cu oferte.

Am trecut prin multe mâini, toate tremurau când mă vedeau. Până ce am dat de actuala doctoră care a fost foarte sigură pe ea încă de la început. Am studiat-o la sânge, pot spune. Părerea mea e că Dumnezeu îți trimite oamenii cu un scop în viață”, ne-a mai spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate.