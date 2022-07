Cum arată Lorena Buhnici în costum de baie după ce George, soțul ei, a zis că arată ca o minoră FOTO

De câteva zile, internetul vuiește de scandalul declanșat de George Buhnici, după declarațiile incredibile pe care jurnalistul le-a făcut referitor la domnișoarele care au kilograme în plus și își etalează pe plajă trupul nelucrat la sală. Cum arată Lorena, soția lui George Buhnici, în costum de baie. Vloggerul a spus că partenera sa are un trup de minoră.

George Buhnici, mândru de silueta soției sale

Prezent la festivalul Neversea din Constanța, desfășurat acum câteva săptămâni, George Buhnici a făcut mărturisiri scandaloase despre femeile care nu merg la sală, criticându-le pe domnițele care au o siluetă rubensiană, cu vergeturi și celulită, etalându-și trupurile pe plajă.

Jurnalistul le-a sfătuit pe domnișoare să investească bani într-un abonament la sală, pentru a scăpa de kilogramele în plus. Mai mult de atât, George Buhnici a dat-o exemplu pe soția lui, Lorena, care afișează o siluetă „de minoră” la vârsta de 41 de ani.

„Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul.” a declarat Buhnici la Antena Stars.

Lorena Buhnici își etalează trupul sculptat pe plajă

Lorena Buhnici, soția fostului prezentator de la I Like IT, știe cum să întoarcă privirile celor din jur, atunci când își face apariția undeva. La 41 de ani, bruneta are o siluetă impresionantă și un trup sculptat, semn că are mare grijă de felul în care arată.

Fotografiile pe care le afișează pe rețelele sociale cu ea în costum de baie demonstrează faptul că Lorena Buhnici se simte bine în pielea ei și este mulțumită de felul în care arată.

În trecut, soția lui George Buhnici a ocupat funcții importante, precum Purtător de cuvânt – Registrul Auto Român (pe toată țara – 42 de filiale), Şef Birou Presă RAR sau Consilier de Imagine pentru un Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor.