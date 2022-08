Reacția lui Mircea Badea după ce Loredana Groza a pozat dezbrăcată: „Nu e pe OnlyFans”

Reacția lui Mircea Badea după ce Loredana Groza a pozat dezbrăcată. Prezentatorul de la În Gura Presei a comentat fotografia postată de Loredana Groza pe Instagram, în care cântăreața apare mai mult goală. Ce a spus acesta privitor la fotografia postată de artistă, vedeți în rândurile de mai jos.

Mircea Badea a avut o mare dilemă legată de vestimentaţia în care s-a fotografiat cântăreaţa şi și-a întrebat telespectatorii dacă artista poartă lenjerie intimă sau nu.

Deci, dânsa se află undeva în Balcani şi s-a pozat aşa. Am stat aşa un pic, m-am uitat aşa…Nu e pe OnlyFans, e pe Instagram, adică dânsa a postat. Când am văzut-o eu avea deja 4.641 de aprecieri. Dumnezeule! E tare asta cu aprecieri, îmi place. Nu e cu like-uri, e cu aprecieri. Are un fel de pijama, sau ceva, un top cu vedere la buric, dar întrebarea este: Poartă sau nu poartă? Şi votul meu ar fi că nu poartă.

De feicare dată cnd posteză vreo poză incitantă, fanii Loredanei Groza se întreabă dacă aceasta a apelat la operațiile estetice, pentru că artista ar arăta mult prea bine pentru vârsta pe care o are, 52 de ani. Artista le-a răspuns celor care au dubii.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a povestit Loredana Groza.