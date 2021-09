Cum arată locul unde pompierii români învață să lupte cu flăcările: „Vezi o pătură de foc care vine de sus până jos spre tine”

La cinci kilometri de granița cu Ucraina, pompierii români, alături de cei de peste hotare, învață să lupte cu flăcările. Nouă ore pe zi, timp de aproximativ două săptămâni, pompierii militari se luptă cu flăcările la 1.000 de grade Celsius.

Centru de pregătire și antrenament de specialitate al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, situat în Siret, a fost atestat oficial în 2013 de către IGSU. Este singurul din România în care pompierii învață să lupte cu flăcările.

În fiecare zi, cursanții sunt supuși unor teste extrem de grele. Deschid uși încinse de flăcări și învață să gestioneze situații care le pot fi fatale. Toate aceste teste se desfășoară în încăperi care nu depășesc 100 de metri cubi de aer.

„Am început să lucrăm încă din 2009. Asta pentru că am fost norocoși că am beneficiat de o formare în stingerea incendiilor în Franța. Am învățat multe de la francezi”, spune sublocotenentul Simona Cojocar, șefa Centrului de antrenament și pregătire de specialitate de la Siret, într-un interviu pentru Gândul.