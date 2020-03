Cum arăta Libelula lui Speak, înainte de operațiile estetice. Imagine neprelucrată cu Ștefania FOTO

Cum arăta Libelula lui Speak înainte să recurgă la îmbunătățirile dorite de cele mai multe tinere din ziua de azi? Imagini cu Ștefania înainte de a apela la măestria medicilor esteticieni!

Libelula lui Speak, înainte de operațiile estetice

Deși foarte tânără, a trecut deja de câteva ori pe la cabinetul medicului estetician. Libelula lui Speak, așa cum a devenit cunoscută în presa mondenă după ce a dansat în videoclipul piesei artistului cu același nume, are ceva îmbunătățiri. Tânăra de doar 23 de ani și-a mărit sânii și și-a micșorat nasul. Pentr un plus pentru noul look de vedetă și-a pus fațete dentare, are aproape în permanență extensii, își alungește trăsăturile cu extensiile fir cu fir de care multe domnișoare profită și preferă mereu să abordeze un stil vestimentar care să îi pună în evidență trupul bine lucrat la sală.

Cristina Ștefania este originară din Galați și cu toate că este abia la începutul carierei…se bucură de un succes real. A început pe ritmuri de dans, dar acum se afirmă în muzică, deseori alături de iubitul ei. Acum, participă cu bărbatul care i-a furat inima la Asia Express, una dintre cele mai grele încercări. „Totul a fost o întâmplare, dintr-o simplă joacă, el a descoperit că am voce și că am putea face lucruri foarte cool”, a sintetizat Ștefania începutul carierei în muzică.

„E o mare încercare”