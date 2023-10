Cum arăta Larisa Popa, managerul restaurantelor lui Pescobar, înainte de operaţiile estetice. Cu greu o recunoşti. Foto

Pescobar se poate numi un bărbat fericit, în contetul în care restaurantul său din Herăstrău a fost redeschis. Astăzi vă vom dezvălui cum arăta Larisa Popa, managerul restaurantelor lui Pescobar, înainte de operaţiile estetice. Cu greu o recunoşti.

Aparițiile dese alături de Paul Nicolau, alias Peascobar, celebru pe TikTok, au ajutat-o pe Larisa Popa să intre rapid în grațiile publicului. Larisa Popa ocupă funcția de manager la ”Taverna Racilor”, afacerea de succes pe care Paul Nicolau o conduce.

De altfel, nu de puține ori Pescobar a spus că ”doarme liniștit când știe că Larisa este la restaurant”. Astfel, mulți au crezut că cei doi formează un cuplu, însă în cadrul unui interviu au dezvăluit că legătura profesională s-a transformat, între timp, într-o frumoasă relație de prietenie, nu dragoste.

Larisa Popa se afișează pe rețelele sociale în ipostaze sexy, semn că este foarte mândră de cum arată. Însă, ceea ce nu mulți știu este că tânăra a apelat la iscusința deosebită a medicilor esteticieni, modificându-și buzele și bustul. Astfel, ”mâna dreaptă” a lui Pescobar a lucrat și la stilul vestimentar, afișându-se acum în haine cât mai decoltate și mulate.

Sinceră și foarte asumată de fel, angajata lui Pescobar nu și-a șters fotografiile de pe vremea când încă nu făcuse cunoștință cu bisturiul esteticianului, lăsând la vedere etapele transformării ei.

Un alt lucru neștiut despre Larisa Popa este că studiile nu o recomandă în domeniul HoReCa, potrivit ultimelor sale declarații. Are o intuiție bună care o ajută să rezolve toate problemele, motiv pentru care a și devenit omul de încredere în lanțul de restaurante ”Taverna Racilor”, deținut de Paul Nicolau.

După terminarea studiilor la un liceu tehnologic din Argeș, Larisa Popa a decis să urmeze facultatea militară, însă nu a reușit să treacă probele eliminatorii.

”Când am terminat liceul am aplicat la Armată, am picat la sport. Pe aviație voiam eu, ce gândeam eu la 17 ani. Pentru că am terminat liceul la 17 ani m-am dus la școală de la 6 ani. Deci a trebuit să fac buletinul mai repede de 18 ani, că nu mă primeau la facultate. Am picat probele sportive la Armată, nu mi-a părut rău deloc, chiar am fost fericită. Nu era de mine, m-am dus și eu așa… copil fiind, nu știi pe ce drum să te duci.

După ce am picat am zis că vreau la București. Dar unde? Toți colegii mei s-au dus la Politehnică. Unde să ma duc și eu? Tot la Politehnică. Am terminat un liceu tehnologic și am zis să urmez tot asta. M-am înscris în toamnă. Am făcut cei patru ani și am luat licența în pandemie.

Terminasem cu un an înainte, dar din cauza muncii intense, nu am reușit să dau licența în același an. Am dat un an după. Nu mi-a plăcut facultatea deloc, iar din anul doi de facultate am început munca (n.r. alturi de Pescobar)”, a declarat Larisa Popa, în cadrul podcast-ului realizat de Viorel Grigoriu.