Pescobar și aventurile lui amoroase. Vedeta din showbiz-ul din România care i-a căzut în plasă. A fost soția unui fotbalist de la Steaua

Pescobar este unul dintre cele mai cunoscute personaje din showbiz. Patronul de la Taverna Racilor trece printr-o perioadă dificilă, dar este convins că va renaște din propria lui cenușă și va avea mereu succes.

Un norocos a fost și când vine vorba despre femeile din viața lui, care mai de care mai provocatoare și celebră. Printre ele se numără și cea care, pe vreme când s-au iubit, era soția unui fotbalist de la Steaua.

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, a avut o viață amoroasă foarte tumultuoasă. Patronul restaurantului Taverna Racilor a avut multe cuceriri de-a lungul anilor și se pare că a avut succes și în rândul femeilor măritate.

A recunoscut mereu că a fost iubăreț și i-au plăcut femeile, asumându-și chiar și că a fost în poziția de amant. Pescobar mărturisea că, prin această relație secretă, a ajutat-o pe femeie să scape de stres, să se detensioneze și pe soțul înșelat să își salveze căsnicia care avea probleme.

”Nu îmi mai plac. Nu mai combin așa ceva. Am fost pe poziție de amant și am ajutat foarte mult timp, dar nu mai. Da, cu amant de succes ajuți femeia, vine să se descarce, vine, vorbește altceva ce nu poate să vorbească cu ăla, se simte în siguranță, are încredere, știe de ce vine.

Fără sună-mă, fără gelozii, vine, dă răul afară, am și vorbit un pic și s-a dus fericită la om acasă. Pentru el am făcut toate astea”, a mărturisit Paul Pescobar la Fiță cu Adiță.