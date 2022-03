Cum arată, la 28 de ani, fiul Monicăi Tatoiu. Imagine rară cu cei doi

Pe Monica Tatoiu o știe o țară întreagă, dar puțini sunt cei care știu cum arată copilul său. Fosta directoare de la Oriflame este extrem de mândră de fiul său Victor, care a împlinit, recent, vârsta de 28 de ani. Ce mesaj amuzant și ingenios i-a transmis mama sa, pe rețelele sociale. Fanii afaceristei au rămas fără cuvinte.

Monica Tatoiu este o femeie de afaceri de succes în România. Puternică, independentă, ambițioasă și tranșantă, celebra profesoare de matematică duce viața pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

După 2 căsnicii ratate, dragostea a înflorit în sufletul ei atunci când l-a cunoscut pe Victor Tatoiu, cel de-al treilea soț al său, bărbatul care i l-a dăruit pe Victor, unicul ei fiu.

În ziua în care a împlinit 28 de ani, Monica Tatoiu i-a făcut o dedicație specială tânărului, postare care s-a bucurat de popularitate în mediul online.

„Astăzi bebe al meu face 28 de ani. Au trecut repede ultimii ani. Mâine poimâine bunică. Copiii sunt o bucurie câteodată cu țepi, dar nu sunt așa toate bucuriile ? Am vrut băiat.

În 1994, când a aflat că va aduce pe lume un copil, fericirea Monicăi Tatoiu a fost umbrită de faptul că medicii i-au dat o veste cruntă.

Cadrele medicale nu i-au dat multe șanse de supraviețuire fiului său, din cauza unor probleme de sănătate pe care le avea fătul, la momentul respectiv. Victor s-a născut cu un plămân nefuncțional, însă Monica Tatoiu nu a încetat nicio clipă să spere că cel mic se va face bine.

„29 martie 1994 era într-o marți, la ora 09:00, în Spitalul Universitar. Am făcut cezariană de frică, era să mor de la anestezie. Copilul s-a născut cu un plămân nefuncțional.

Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după. Am vrut să mor și apoi m-am rugat. Și am promis să fiu cuminte cum mama m-a învățat și nu am ascultat-o. Și s-a făcut bine!”, declara Monica Tatoiu, acum ceva timp.