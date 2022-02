Monica Tatoiu și Cristian Boureanu, la cuțite? Ce acuzații i-a adus afaceristul

Prietenia dintre Monica Tatoiu și Cristian Boureanu a ajuns la sfârșit, după ce controversatul om de afaceri i-ar fi adus câteva acuzații dure profesoarei de matematică. De ce i-a reproșat fostul politician vedetei că s-ar amesteca în lucruri ce nu o privesc. Ce declarații a făcut Monica Tatoiu referitor la partenera afaceristului.

Monica Tatoiu a fost invitată, de curând, la emisiunea Teo Show de la Kanal D, unde a povestit motivul pentru care nu mai este prietenă cu afaceristul Cristi Boureanu. Monica Tatoiu s-a pronunțat în privința relației lui Cristi Boureanu cu noua sa iubită.

Se pare că relațiile de amiciție nu mai sunt la fel de puternice, după ce fostul soț al Valentinei Pelinel i-ar fi reproșat femeii de afaceri faptul că își dă cu părerea asupra unor subiecte ce nu o privesc.

Cristi Boureanu a fost profund deranjat de faptul că Monica Tatoiu s-a pronunțat asupra vieții sentimentale a fostului politician. Fosta directoare de la Oriflame a ironizat situația, mărturisind că nu are nevoie de prieteni, atâta timp cât are familia și animalele de companie aproape.

„Am să spun o chestie. Cristi Boureanu nu mai are telefonul meu în agendă. Eu am comandat. Chestia asta… Nu e copilul meu! Nu îmi permit să hotărăsc alegerile fiului meu. Fiecare cum își așterne, așa doarme. M-a supărat reacția după ce a apărut o chestie la voi, la WOWbiz și a zis că… Eu nu am nevoie de prieteni!

Eu am 5 pisici și pe Tatoiu. Fiul meu… mai așa. M-a acuzat că mă bag unde nu-mi fierbe oala și probabil că are dreptate. Ce am eu treabă cu ce face el? Măcar fiul meu să se deștepte. E cam necopt la 28 de ani.”, a declarat Monica Tatoiu la „Teo Show”.