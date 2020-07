Cum arată Jojo – Cătălina Grama în costum de baie, la 39 de ani. Nici nu zici că a născut doi copii FOTO

Cătălina Grama, cunoscută de mai toată lumea ca și Jojo, are 39 de ani, doi copii și o căsnicie fericită cu actorul Paul Ipate. Deși are doi copii, Jojo are un corp de invidiat. Vedeta a postat câteva poze în costum de baie din vacanța de anul acesta.

Cătălina Grama în costum de baie, la 39 de ani. Jojo nici nu zici că a născut doi copii FOTO

Cătălina Grama a ales să-și facă anul acesta vacanța undeva unde probabil a sperat să nu întâlnească puhoi de lume, în contextul epidemiei de coronavirus. Astfel, Jojo a postat pe rețeaua de socializare poze din vacanța făcută undeva în Delta Dunării.

Jojo, deși are doi copii nu s-a ferit să pozeze și să posteze pe Instagram fotografii în costum de baie. Artista, deși a avut două nașteri are un corp de invidiat. Cătălina Grama a purtat la plajă un costum de baie roz, din două piese care i-a u scos în evidență formele perfecte ale corpului.

Jojo a împlini 39 de ani în luna aprilie

Cătălina Grama a împlinit anul acesta 39 de ani, în plină pandemie de coronavirus. „Astăzi e ziua mea! Nu m-am pregătit în niciun fel pentru asta. Aveam doar mulțumirea în suflet că Dumnezeu mi-a dat șansa să împlinesc 39 de ani sănătoasă.

Mă simt prețuită și iubită și cred că acesta este cel mai frumos cadou! Mi-aș fi dorit să am întreaga familie lângă mine, și i-am avut la telefon, dar iată că Dumnezeu mi-a arătat că mai am una: familia mea de mesageri“, scria vedeta pe 22 aprilie pe rețeaua de socializare.

Jojo a împrumutat dieta Monicăi Anghel pentru a se menține în formă

Jojo reușește să se mențină în formă făcând anumite sacrificii. Ultima dată, pentru a pierde câteva kilograme a apelat la dieta Monicăi Anghel. ”Pentru că știu că vă place să vă spun ce gătesc și mai ales ce mănânc, azi vă prezint prânzul meu: ficăței și salată de valeriană și rucola. Am început recent să țin și eu dieta prietenei mele Monica Anghel , surioara mea, care m-a convins că pot să pierd mai simplu kilogramele dacă nu mănânc sare.

Și a avut dreptate! Azi sunt pe ficăței! Vezi Moni ce cuminte sunt? Adevărul este că dieta hiposodată funcționează foarte bine! Eu una m-am convins că acele kilograme în plus de care mă tot chinui să scap de la nașterea Zorei, sunt de fapt retenție de apă. Având în vedere că nu mi-am petrecut nicio zi fără sare până acum, nu a fost simplu, mai ales după primele șapte zile. Însă acum am început să mă obișnuiesc! Se pare că papilele noastre gustative chiar pot fi reinventate”, spunea Jojo cu ceva timp în urmă.