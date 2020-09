Cum arată Jennie Garth la 48 de ani. Kelly Taylor din Beverly Hills 90210 a avut probleme cu greutatea

Vă mai aduceți aminte de frumoasa Kelly din Beverly Hills 90210? Tănără și energică, răspândind un aer fresh, blondina a pătruns în sufletele multor telespectatori, care nu au putut s-o uite. Anii au trecut, însă, iar viața lui Jennie Garth și-a urmat cursul. În vârstă de 48 de ani, actrița arată acum complet diferit, după ce a suferit o serie de transformări și dezamăgiri. Mai multe detalii, în continuare.

Cum arată acum Kelly din Beverly Hills

Jennie Garth se menține în formă la cei 48 de ani, cu toate că știm prea bine că timpul nu iartă pe nimeni. Actrița din Beverly Hills 90210 s-a confruntat, de-a lungul anilor, cu fluctuații de greutate, dar revenirea ei a fost spectaculoasă.

Acesta nu a fost, însă, singurul impediment pe care celebritatea a trebuit să îl depășească. Cu toate că a cunoscut o ascensiune în carieră, după serialul-fenomen Beverly Hills 90210, apărând și în alte producții de succes precum: „The $treet“, „What I Like About You“, „Mystery Girls“, „The Last Cowboy“, „Accidentally in Love“, sau „A Time to Dance“, în plan personal, lucrurile nu au stat deloc ca la carte.

După doi ani de căsnicie cu muzicianul Daniel B. Clark, actrița suferea în urma primului divorț, în anul 1996. Ulterior, aceasta a crezut că și-a găsit jumătatea în persoana lui Peter Facinelli, căruia i-a dăruit și trei fete: Fiona Eve, în vârstă de 13 ani, Lola Ray, în vârstă de 17 ani și Luca Bella în vârstă de 23 de ani.

Jennie Garth a avut probleme cu greutatea

Din nefericire pentru vedetă, nici al doilea mariaj nu a fost menit să reziste, căci în urmă cu 7 ani trecea printr-un nou divorț dureros. A luptat mult cu depresia, care pusese stăpânire pe ea, și, totodată, cu greutatea, reușind să slăbească 13 kilograme.

A urmat o perioadă în care s-a îngrășat iarăși, dar, în cele din urmă, blondina a reușit să își recapete tonusul de altă dată. Acum arată superb, dovată fiind ultimele ei apariții. Mai mult, în anul 2015 celebritatea și-a refăcut viața alături de actorul Dave Abrams. Merge vorba că a treia oară este cu noroc, dar vom trăi și vom vedea.