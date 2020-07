Cum arată Adrian Năstase și Dana, soția lui, după 35 de ani de mariaj. Imagine uluitoare

Adrian Năstase și soția lui au împlinit 35 de ani de când s-au căsătorit. Fiul celor doi, Andrei a postat de curând o fotogarfie cu părinții săi, iar fotografia este uluitoare.

Cum arată Adrian și Dana Năstase, după 35 de ani de mariaj. Imaginea este uluitoare

Adrian Năstase, fostul premier al României, a împlinit 35 de ani de căsătorie cu soția sa, Dana. Cu această ocazie, fiul lor, Andrei, a postat pe pagina personală de Instagram o fotografie cu cei doi părinți ai săi. Fotografia a primit doar 219 aprecieri, însă toate mesajele au fost numai de bine.

”Cât mai mulți ani împreună, sănătoși, liniștiți și plini de bucurie/ La mulți ani!!!/ Multă sănătate și mulți înainte/”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii lui Andrei Năstase în drptul fotografiei cu Adrian și Dana Năstase.

Cariera politică a lui Adrian Năstase

Adrian Năstase s-a născut pe 22 iunie 1950, în București. Adrian Năstase a fost un politician social-democrat român, fost profesor de drept public internațional.

De asemenea, între 1990-1992 a fost ministru de externe al României din partea FSN, apoi președinte al Camerei Deputaților între 1992-1996 și 2004-2006, din partea PDSR, respectiv PSD. Între decembrie 2000 și decembrie 2004 a fost prim-ministru al României.

Adrian Năstase despre cei 35 de ani de căsnicie cu soția sa

”Astazi, Dana implineste 65 de ani. In iunie, eu voi implini 70 iar in iulie, impreună, vom sărbători 35 de ani de căsnicie. Au trecut atat de repede anii…Ne bucurăm insă că-i avem alături de noi pe Andrei si Bianca, pe Mihnea si Corina. Viata lor devine, firesc, tot mai independentă dar epidemia recentă ne-a ajutat să stăm impreună. Si să-i privim pe nepotii nostri cum cresc.

In aceste săptămani, activitătile noastre s-au restrans la grădina de la Cornu pe care Dana („Bunita” – cum o strigă prin curte Nicolas) a ingrijit-o. Eu mi-am făcut de lucru in bibliotecă si am mai reparat cate ceva. Uneori, ne aducem aminte de lucrurile plăcute din anii care au trecut dar si de momentele care ne-au afectat. Pe acestea din urmă, incet-incet, le stergem din memorie, preferand să ne bucuram de florile din grădină si de mierlele care par, totusi, nemultumite că le-am invadat universul.

Astăzi, sărbătorim că am rămas si că suntem o familie. Iar rolul cel mai important l-a avut sotia, mama, bunica Dana. La multi ani si te iubim foarte mult!”, scria Adrian Năstase pe pagina sa de internet, pe 20 mai