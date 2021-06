Larisa Iordache este din cale afară de fericită. Aceasta trăiește în sfârșit o poveste deosebită de dragoste pentru care fanii se bucură enorm. Cum arată bărbatul care i-a furat inima și care este motivul pentru care l-a asuns până în acest moment?

Larisa Iordache trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un tânăr care este cunoscut în showbiz-ul românesc după ce a fost la brațul unei alte vedete. Fanii campionei au găsit detaliul legat de bărbat puțin controversat, asta după ce s-a aflat că acesta fusese înainte cu nimeni alta decât Margherita de la Clejani.

Mulți dintre internauți s-au gândit la diferențele uriașe dintre personalitățile celor două femei și la ce au în comun, dar se pare că iubirea dictează indiferent de orice alt amănunt. Unii au pus discreția lor pe seama acestui ‘secret’ din spatele tânărului care a reușit să-i fure inima gimnastei.

Un alt scenariu care îl are drept protagonist pe acesta este că ar fi fost model de videochat în trecut, conform cancan.ro. Una peste alta, amorezii se pare că se înțeleg de minune pentru că au fost surprinși deseori în weekend-uri romantice la munte și nu numai, dar pentru prima parte a relației sportiva a hotărât să păstreze discreția.

Larisa a fost văzută în cursul zilei de ieri în jurul prânzului la o biserică din zona Barbu Văcărescu. Mulți s-au mirat când au surprins-o în rolul de nașă pentru micuțul Mathias – Andrei. Chiar iubitul ei a fost cel care se afla la volanul mașinii campioanei marca BMW I8 pentru deplasarea la casa Domnului.

Larisa Iordache nu a fost foarte norocoasă din punct de vedere amoros în ultima perioadă, dar iată că soarele a revenit acum pe strada ei. Chiar sportiva a oferit detalii despre eșecul din dragoste trăit, după separarea de Roland Morodan:

„A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape. Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim. Nu mergea totul chiar atât de OK și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie OK între noi, mai bine acum decât mai încolo”

Larisa Iordache