Cum arată Irina Columbeanu în prezent. Și-a schimbat lookul, Monica Gabor i-a făcut publice realizările FOTO

Era o copilă când a plecat din România, pregătită să trăiască visul american alături de celebra sa mamă. Acum, la 17 ani, este o domnișoară superbă și cu realizări impresionante peste Ocean. Irina Columbeanu și-a schimbat look-ul, puțini ar recunoaște-o în imaginile publicate recent de Monica Gabor.

Irina Columbeanu, schimbare de look

Cu toate că imediat după divorțul părinților ei, fiica lui Irinel Columbeanu a rămas în România împreună cu tatăl său, în cele din urmă, afaceristul și Monica Gabor au decis că, de fapt, cea mai bună variantă pentru Irinuca este mutarea ei în Statele Unite ale Americii.

Anii au trecut, iar micuța Irinuca, așa cum o știu și acum mulți români, s-a transformat într-o domnișoară superbă. A reușit să se integreze perfect în țara ce a adoptat-o. Zi de zi le dă părinților ei motive să fie mândri de ea – are rezultate foarte bune la școală și este implicată în numeroase proiecte.

Imginile publicate de Monica Gabor

În urmă cu puțin timp, Monica Gabor a publicat câteva imagini în mediu online, pentru a celebra cele mai recente realizări ale adolescentei, ce pot fi văzute în galeria foto de mai sus. Puțini ar reuși însă să o recunoască, Irina Columbeanu are un nou look. Tânăra a renunțat la părul lung și are acum un bob cochet.

Te-ar putea interesa și: În ce condiții ar mai putea locui Irinel Columbeanu la azil, dacă se recăsătorește: ”Soția trebuie să aibă obligatoriu vârsta!” EXCLUSIV

„Irina mai are un an și va merge la colegiu”

Nu este, se pare, singura schimbare din viața adolescentei. Fostul milionar din Izvorani a dezvăluit că Irina are un iubit. Irinel Columbeanu a precizat că nu are foarte multe informații legate de relația fiicei sale. Și-ar dori însă să meargă în SUA pentru a-și cunoaște viitorul ginere, când va fi cazul.

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins”, a spus Irinel Columbeanu, potrivit Cancan.

Te-ar putea interesa și: Fata lui Irinel Columbeanu s-a angajat în SUA, la doar 17 ani. Ce meserie și-a ales Irina: i-a trimis bani și tatălui său