Fata lui Irinel Columbeanu s-a angajat în SUA, la doar 17 ani. Ce meserie și-a ales Irina: i-a trimis bani și tatălui său

Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu, cunoscut pentru opulența sa anterioară, se confruntă acum cu o perioadă dificilă în viața sa, ajungând să locuiască într-un azil. Recent, Irinel Columbeanu a dezvăluit că primește ajutor financiar de la fiica sa, Irinuca. Cum își câștigă adolescenta existența la 17 ani?

După ce și-a pierdut averea în urma unor decizii neinspirate de afaceri, Columbeanu a găsit sprijin, dar nu suficient, din partea unor persoane apropiate.

Mai mult, el a povestit că fiica sa Irinuca, în vârstă de 17 ani, rodul iubirii sale cu Monica Gabor, lucrează în prezent într-un restaurant italian din Los Angeles și a decis să își susțină tatăl în această perioadă dificilă.

Într-un moment vulnerabil al vieții sale, Irinel Columbeanu și-a împărtășit povestea, recunoscând că propria sa lăcomie și deciziile proaste au fost cauza prăbușirii sale financiare.

Fostul om de afaceri a dezvăluit că decizia sa de a investi toată averea într-un nou tip de ciment, lansat prematur pe piață, a fost punctul de cotitură al declinului său.

„Eu am fost propriul meu dușman. M-am lăcomit ca să încerc să am mai mulți bani. Am făcut o alegere proastă. Am scos pe piață un ciment care nu a mers, cred că prea repede.

Toți banii i-am băgat acolo. M-am gândit că ar putea fi o afacere pe care o pot lăsa moștenire fiicei mele”, a spus Irinel Columbeanu, în podcastul„Fiță cu Adiță”, găzduit de Tzancă Uraganu în vila sa de lux.