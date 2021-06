Cum arată Ianis Hagi fără echipament. Admiratoarele lui s-au topit când l-au văzut așa gol

Ianis Hagi, apariție de senzație pe plajă în Mykonos (Grecia). Plecat în vacanță alături de fostul său coleg de la Viitorul Carlo Casap, fiul ”Regelui” s-a lăsat fotografiat la bustul gol spre deliciul admiratoarelor. Ianis Hagi a cucerit titlul în Scoția, în sezonul recent încheiat.

Ianis Hagi și fostul său coleg de la Viitorul, Carlo Casap, se află în vacanță în exclusivista insulă grecească Mykonos. Cei doi și-au etalat trupurile sculptate la sală și au fost surprinși într-o poză pe plajă, pe care a postat-o ulterior mijlocașul Viitorului pe pagina sa Instagram. ”Ne-am întors” este mesajul atașat fotografiei.

Deși a câștigat titlul cu Rangers în sezonul recent încheiat, Ianis Hagi are zilele numărate la gruparea scoțiană. Nemulțumit că nu a jucat mai multe minute, fiul ”Regelui” a recunoscut, la sfârșitul lunii mai, că și-ar dori ca în viitor să joace pentru Galatasaray. Declarația lui Ianis a fost interpretată de scoțieni ca un mesaj către conducerea clubului prin care solicită să fie lăsat să plece.

Turcii îl aștepată cu brațele deschise, iar presa din Istanbul a titrat că ”Galatasaray i-a pregătit numărul 10”, potrivit digisport. Regula celor opt jucători străini pe care îi pot introduce pe teren cluburile din Turcia nu i se aplică și lui Ianis Hagi, dat fiind faptul că este născut la Istanbul și are și cetățenie turcă.

Fostul șef al Ligii Profesiniste de Fotbal a vorbit despre forma pe care Ianis Hagi o traversează. El este de părere că ar trebui ca mijlocașul ofensiv al naționalei să mai rămâna la gruparea de pe Ibrox măcar un an, timp în care să joace titular.

„Părerea mea este că de abia acum începe să crească Hagi, în momentul când a prins forță în picioare. Atunci când te lovești de el, sari ca din stâlpul de telegraf. Numai forță îi trebuie. Are inteligență, lovește bine mingea. N-ați văzut ce pase a dat? Dă niște pase de te uluiește. Are geniu la bază. Părerea mea este că, dacă joacă titular încă un an de zile, va fi tare de tot. Are și moral de competiție mare. Oriunde se duce joacă titular. Gata, nu mai e copil, cum s-a dus la Fiorentina… avea 18 sau 17 ani, firav. Să știi că emoțiile pe care le ai, atunci când intri într-un vestiar cu fotbaliști în vârstă… face unul o glumă, nu poți să dormi o lună. Începând de anul acesta putem spune că Ianis Hagi este noul decar al naționalei. Poți să spui despre el că avem un titular al echipei naționale.

Să mai stea (n.r. la Rangers), pentru că joacă titular acolo. Domne, n-am văzut fotbaliști crescând pe bancă. Trebuie să joci, ca să poți să ajungi fotbalist”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Prosport.