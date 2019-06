Cum arată fosta soție a lui Adrian Enache, Corina. Pe ea a lăsat-o pentru Iuliana Marciuc. FOTO

Adrian Enache și-a încheiat mariajul cu mama fiicei sale în toamna anului 2019. Corina, fosta soție a artistului, arată extraordinar. Cu ce se ocupă aceasta și ce face în timpul liber?

Cum arată fosta soție a lui Adrian Enache?

Adrian Enache s-a despărțit de Corina, mama fiicei sale, în anul 2009. Fosta soție a artistului este manager la o agenție de turism și iubește să călătorească. Aceasta postea des pe rețelele de socializare fotografii din locații exotice, semn că nu se abate de la micile plăceri ale vieții. Cunoscutul cântăreț a avut norocul de a trăi clipe extrem de frumoase și în același timp tumultoase.

Corina Enache și Iuliana Marciuc au fost cele două femei care l-au iubit la nebunie, motiv ca acesta să nu fie nevoit să renunțe la una dintre ele. Artistul a trăit, timp de 14 ani, o viață dublă. Enache a rămas un tată devotat, astfel că, de o bună bucată de vreme, îi este alături fiicei sale non-stop. În anul 2014, Corina Enache a făcut declarații uimitoare despre cele petrecute în mariajul său. Aceasta a povestit cum a ajuns să ia la cunoștință infidelitățile soțului și cum a reușit să lege o prietenie cu amanta lui.

„Eu aveam 23 de ani când m-am căsătorit, în anul în care am divorțat se împlineau 20 de ani de căsătorie, au fost și ani frumoși, am avut-o pe Diana, Diana face acum 18 ani, judecă, înțelege foarte bine, are prieteni care o tot întreabă ce e balamucul ăsta”

Corina Enache

Iuliana Marciuc a fost mărul discordiei?

În cadrul unei emisiuni televizate, fosta soție a lui Adrian Enache a clarificat toată situația. „Ea a fost insistentă în privința acestei relații. Eu am aflat din presă că au o relație. Măi, am încercat să vorbesc cu ea și, îți dai seama că în momentul ăla relația noastră s-a cam destrămat, când am aflat că devine tată din nou i-am cerut să divorțăm, sunt 1000 și 1 de familii care au astfel de situații, mie nu mi-a recunoscut în primă fază ca e copilul lui. Am decis că fiecare crește cu mama lui și tata pendulează.

Se pare că divorțul a venit după insistențele nenumărate ale Corinei, dar și ca urmare a presiunilor multe venite din partea Iulianei Marciuc. După 20 de ani în care Corina i-a fost alături tatălui fiicei sale, s-a resemnat, a acceptat situația și a numit-o pe Iuliana ca fiind vinovată de destrămarea relației. „Mi-aduc aminte că se nascuse copilul, David, când am deschis ușa era în genunchi în fața ușii, probabil că s-a simțit vinovat și mi-a cerut scuze, e un caz clasic de adulter. Ea este unul dintre factorii care au stricat căsnicia, e ok, nicio problema, ai stricat, fiecare merge pe drumul lui. El e un om liber care poate să stea unde vrea”, conform sursei citate.