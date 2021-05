Cum arată fosta iubită a lui Adrian Cristea la 37 de ani. Denisa Nechifor are un corp perfect

Fostul fotbalist Adrian Cristea a avut o relație de aproximativ 9 ani cu Denisa Nechifor. În urma acestei relații a venit pe lume și o fetiță, Rania. După ce s-au despărțit cei doi, Denisa Nechifor anunța că vrea să se mute din România. Dar se pare că a amânat această decizie, dacă ne luăm după ultimele sale apariții.

Fostul fotbalist, printre multele relații avute, cea mai furtunoasă a fost cu Denisa Nechifor. Timp de nouă ani cei doi au format un cuplu de invidiat. S-au despărțit, s-au împacat, dar în cele din urmă fiecare și-a văzut de drumul lui. În urma acestei relații venea pe lume Rania, o frumoasă fetiță.

După despărțirea celor doi Denisa a decis să se ocupe singură de creșterea micuței. În același timp, Adrian Cristea a devenit un tată responsabil. În ultima vreme s-a ocupat de creșterea micuței și acordându-i mai mult timp. Într-un interviu acordat Playtech.ro, Denisa Nechifor vorbea anul trecut despre relația cu Adrian Cristea, dar și despre decizia de a pleca din țară.

”Cu Adi sunt în relații foarte bune. Rania are o relație specială cu tatăl ei, încurajată de mine de când s-a născut, și așa va fi și în continuare. Așa e benefic creșterii sănătoase a copilului. (..) Î mi doresc să mă mut, nu am destul curaj pentru că am aici o stabilitate financiară la care e destul de greu să renunț.

Acolo ar trebui s-o iau cumva de la zero și la vârsta mea nu prea îți vine să mai faci lucrul ăsta. Am devenit și destul de comodă. (..) Pentru mine Londra din punct de vedere al unui viitor job ar fi mult mai benefică și mai productivă decât LA. Adi spune ce spun eu, pentru că știe că nu aș lua o decizie care să-i afecteze viitorul Raniei decât în bine. Toți trăim pentru copiii noștri.”, povestea Denis Nechifor anul trecut.