Cum arată fiul lui Ștefan Bănică. Mesajul emoționant apreciat și de Oana Sârbu

Toată lumea îl cunoaște pe Radu Ștefan, fiul cel mare al actorului și interpretului Ștefan Bănică. Acesta îi calcă pe urme tatălui său, atât ca actor, cât și ca interpret, deoarece împreună au cântat pe scena Sălii Palatului, la cunoscutele lui concerte.

Cum arată fiul lui Ștefan Bănică

Însă iată că puștiul a avut de împărtășit cu prietenii o veste cu prietenii săi virtuali, o veste pe care au vrut să o afle toți.

Astfel, Radu Ștefan Bănică, în vârstă de 18 ani, a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare dedicat mamei sale. Camelia Constantinescu, care și-a aniversat ziua de naștere.

“Astăzi este ziua în care sărbătorim pe cineva atât de important în viața mea. Cineva care m-a învățat importanța credinței și a familiei. La mulți ani mama” – “Today is the day to celebrate someone so important în my life. Someone who taught me the importance of faith and family. Happy birthday mom!”, a fost mesajul scris de tânărul Bănică.

Imediat, Radu Ștefan Bănică a primit o mulțime de aprecieri, printre care și din partea Oanei Sârbu, cu care tatăl său a jucat în seria de filme din “Liceenii”. De asemenea, alături de mesajul său, Radu a publicat și o imagine cu el și mama lui de când era mai mic. Puțini își mai amintesc de relația lui Ștefan Bănică cu Camelia Constantinescu, de acum peste 20 de ani, relație din care s-a născut Radu Ștefan.

Vrea să devină actor ca tatăl și bunicul lui

Se pare că așchia nu sare departe de trunchi, iar Radu Ștefan Bănică duce mai departe tradiția din familie, iar fiul lui Ștefan Bănică vrea să devină actor. E talentat și la muzică, și la dans, la fel ca părintele lui. Mai mult, aceasta joacă la Teatrul de Comedie, unde și-a câștigat singur rolul din piesa “Totul în grădină”.