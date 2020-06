Momente cumplite pentru Oana Sârbu! Probleme grave pentru artistă: „S-a lovit la cap”

Oana Sârbu trece prin momente cumplite. Ce probleme întâmpină artista la momentul acesta? Artista le-a oferit fanilor mai multe detalii despre viața sa din ultimele luni în cadrul unui interviu.

Oana Sârbu trece prin momente dificile tocmai în perioada pandemiei în care nu poate să fie înconjurată de prietenii dragi sau familie. Recent, cunoscuta artistă a povestit în emisiunea online a lui Cristi Brancu despre cum și-a petrecut ultimele luni. Aceasta a avut grijă în special de mama sa care nu este într-o formă prea bună, a mărturisit solista. Dar în tot timpul acesta a încercat să le aline suferințele și să facă tot ce este posibil pentru ei.

A mers la cumpărături, i-a ajutat cu curățenia și mai ales le-a ținut moralul ridicat. Pe lângă problemele pe care le-a avut cu mama sa, actrița a ajuns la spital cu tatăl ei chiar la începutul perioadei de carantină. Din fercire, nu a fost vorba despre ceva grav. Bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, rezultând o contuzie. Problemele s-au ținut lanț și după incident, pentru că la scurt timp și-a pierdut mătușa, cea care a și botezat-o. Restricțiile impuse de criza sanitară au privat-o pe Oana de întâlnirile cu cea pe care a îndrăgit-o nespus, așa că nu a avut cum să-i spună adio.

”Ai mei trec printr-o situație dificilă. Eu merg zilnic la cumpărături, pentru că îmi ajut și părinții. De la zi la zi, trăiesc alături de ai mei o emoție foarte puternică. Mai ales de mama care nu este deloc într-o formă bună. Am pierdut-o pe ultima soră a mamei dintre cele trei. Este vorba despre nașa mea de botez. În ultimele zile, am dus-o la un cămin și nu am putut să mergem să o vizităm pentru că s-a intrat în carantină. M-am gândit și mă gândesc des și acum ce a simțit ea în ultimele momente, când noi practic nu am mai putut s-o vedem”

