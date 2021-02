Cum arată fiica lui Radu Gabriel, tatăl Geaninei din ‘Las Fierbinți’. Seamănă cu Anca Dumitra

Tatăl Geaninei din ”Las Fierbinți” a venit astăzi ”La Măruță” cu fiica reală, Ana Radu, care a călcat pe urmele părintelui său. Actorii au vorbit despre meseria care le-a furat inima și au participat la un mic test tată-fiică propus de una dintre gazdele emisiunii de la Pro TV din această ediție, Marius Vizante.

Radu Gabriel, tatăl Geaninei din ”Las Fierbinți”, cu fiica reală ”La Măruță”

Radu Gabriel a fost prezent în platoul emisiunii ”La Măruță” cu fiica sa reală, Ana Radu, alături de Anca Dumitra, fata lui din serialul ”Las Fierbinți”, unde s-a reîntors după experiența din urmă cu câțiva ani, când a fost primarul satului. Despre cele două actrițe ai putea spune că sunt surori cu adevărat, având trăsături comune, cum ar fi culoarea părului, a ochilor, forma feței sau statura.

„Apreciez decizia Anei. Cineva trebuie să aducă bani și în această familie. Când avea cinci sau șase ani am trecut pe lângă UNATC, era micuță, și, trecând pe lângă școală, m-a întrebat dacă mai rezistă școala asta până se face ea mare. Uite că a rezistat și acum continuă lista ei de filme. Sunt tare bucuros pentru chestia asta. Acum, e mare. Are programul ei, prietenii ei. Ce o mai prind și eu un pic”, a răspuns Gabriel Radu la întrebarea ce părere are despre hotărârea fiicei de a urma actoria.

„A fost o experiență minunată cea cu 5 GANG (n.r. a filmat pentru pelicula 5 GANG: Un altfel de Crăciun). Am avut noroc să lucrez și de două ori în străinătate. Prima oară am plecat acum doi ani în Irlanda, pentru BBC, unde am făcut un scurtmetraj”, a spus Ana Radu întrebată despre realizările sale.

„E un om la care am încredere”, a declarat actorul întrebat ce îi place cel mai mult la fiica lui. „Că e cel mai bun prieten al meu”, a răspuns tânăra, fiind chestionată cu privire la același lucru.

Radu Gabriel, unul dintre cei mai îndrăgiții actori de comedie, a revenit în serialul ”Las Fierbinți”, bifând rolul tatălui Geaninei. Actorul, cunoscut din multe proiecte de televiziune, teatru sau film, dar mai ales din seriale precum ”Las Fierbinți”, unde a mai pășit în trecut pentru scurt timp, sau ”Pariu cu viața”, unde a fost polițistul Gică Popa. El a jucat și în ”Ghinionistul”. În 2019 a putut fi văzut și în ”Profu”.

2018 a fost anul premierelor pentru ei

În noiembrie 2018 familia lui Radu Gabriel a avut parte de două premiere. Actorul a jucat în două filme, care au avut avanpremiera și premiera în același timp: comedia ”Ghinionistul”, pentru care a semnat și scenariul, și drama ”Meda”, regizată de Emanuel Pârvu. În ”Meda”, actorul a jucat alături de fiica sa, care a interpretat personajul principal.